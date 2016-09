Weser-Kurier:Über den Waffenstillstand für Syrien schreibt Susanne Güsten:

(ots) - Nur ein Wunder kann den Syrien-Deal zwischen den

USA und Russland noch retten. Eine Woche nach der Vereinbarung von

Genf gehen die Kämpfe weiter, die Hilfslieferungen werden blockiert,

und Washington und Moskau machen sich gegenseitig schwere Vorwürfe.

Selbst unter den besten Voraussetzungen wären Bemühungen um ein Ende

des Krieges mit seinen vielen unkontrollierten Akteuren äußerst

schwierig. Doch von diesen Voraussetzungen ist Syrien weit entfernt.

Die Weltmächte USA und Russland ziehen nicht an einem Strang. Die

Vereinbarung von Genf war der Versuch, die Kämpfe zu beenden, ohne

dass sich Washington und Moskau über die Umrisse einer politischen

Lösung für Syrien einig sind. Damit wird das Pferd von hinten

aufgezäumt: Eine politische Grundsatzeinigung müsste am Anfang der

Bemühungen stehen. Da sich der Westen nicht intensiver militärisch in

Syrien engagieren will, dürfte er um Zugeständnisse nicht

herumkommen. Eines davon könnte in der Zustimmung zu einem

vorübergehenden Verbleib Assads an der Macht liegen. Keine schöne

Vorstellung - aber möglicherweise der einzige Ausweg.







