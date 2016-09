Rheinische Post: Zu ruhiges Russland

(ots) - von Ulrich Krökel



Die Mechaniker der Macht im Kreml haben schon vor der Duma-Wahl

viel dafür getan, dass der Apparat des Wladimir Putin künftig noch

runder laufen möge. Vor allem wurde das Wahlrecht so geändert, dass

der Anschein der Transparenz zunahm. Zugleich stiegen die Chancen

einzelner Oppositionskandidaten. Wohlgemerkt: einzelner

Direktbewerber, die in der künftigen Duma nichts zu sagen haben

werden. Lange vor Bekanntgabe der amtlichen Endergebnisse stand fest,

dass die Putin-Partei "Einiges Russland" das künftige Parlament

wieder dominiert. Parallel dazu versuchen die Kreml-Strategen, den

Unmut der Bürger zu dämpfen, der sich nach der Wahl 2011 Bahn

gebrochen hatte. Das Bitterste für die Menschen ist aber, dass nach

Putins Prinzip nicht nur die Politik, sondern die gesamte

Gesellschaft funktioniert oder vielmehr nicht funktioniert. Ruhe ist

in dem Land oberstes Gebot. Erfolgreich kann aber nur eine

Gesellschaft sein, die sich produktive Unruhe erlaubt, die den

Gestaltungswillen der Menschen fördert, statt jegliche Kreativität im

Keim zu ersticken.







