Rheinische Post: Die große Koalition hat abgewirtschaftet

(ots) - von Michael Bröcker



Wie sich die Zeiten doch ändern. Im Sommer 2013 wünschten sich in

einer Umfrage fast 70 Prozent der Deutschen die große Koalition als

Konstellation nach der Bundestagswahl. So kam es dann auch. Die

CDU-Vorsitzende Angela Merkel schwärmte, große Koalitionen würden

auch große Aufgaben meistern. Und Sigmar Gabriel lobte die Koalition,

die das Land voranbringen werde. Lange ist es her. Nach drei Jahren

und einer Flüchtlingskrise hat die große Koalition offenbar

abgewirtschaftet. Wie schon bei den Landtagswahlen in

Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg und Hamburg

haben CDU und SPD Stimmen verloren. Dass der eine weniger verliert

als der andere, verführt die Parteifunktionäre zwar zu ritualisierten

Jubelreden. In Wirklichkeit ist die Bilanz der Großen, um mit den

Worten von Wolfgang Schäuble zu sprechen, "erbarmungswürdig". In der

deutschen Hauptstadt und einzigen Metropole kommen CDU und SPD

zusammen nur auf rund 40 Prozent der Wahlberechtigten. Ein Desaster.

Für die Berliner CDU, aus der einst der große Richard von Weizsäcker

in das Amt des Regierenden Bürgermeisters kam, ist es das historisch

schlechteste Ergebnis. Nun werden die Nachfolger der SED wieder die

Stadt regieren. Interessiert das eigentlich Frau Merkel? Die

Volksparteien haben ihr Volk verloren. Der Unmut in der

Arbeiterschaft, in Fabriken und Firmen, in bürgerlichen Milieus

ebenso wie in sozial schwierigen Stadtteilen ist groß. Der Protest

gegen die Etablierten sammelte sich ganz rechts und ganz links.

Schwarz-Rot kann es doch nicht, scheint das Gefühl in der

Landeshauptstadt und in der Bundeshauptstadt Berlin zu sein. Die im

Bund verniedlichend als "GroKo" bezeichnete Koalition hat in den

Augen der Wähler abgewirtschaftet. Es stimmt ja: Nach den

Wahlkampfversprechen Mindestlohn (SPD) und Mütterrente (Union) blieb



der Wille für Reformen aus. Bei steigenden Steuereinnahmen und

Rekordbeschäftigung schafften es Union und SPD, die Sozialabgaben

noch weiter nach oben zu schrauben und die Steuerentlastungen noch

weiter in die Ferne zu schieben. Respekt! Das

Bundesverfassungsgericht wartet weiter auf eine Erbschaftsteuer, die

dem Gesetz entspricht. Und in der Flüchtlingskrise dominierte zwar

privates Engagement der Tausenden, aber politisch eben auch

Behördenchaos und das Agieren in rechtsstaatlicher Grauzone. Der

SPD-Chef nutzt jede Gelegenheit, um der Kanzlerin eins auszuwischen,

CSU und CDU beharken sich wie Kinder um ihr Förmchen. 2017 ist nicht

mehr weit.







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.09.2016 - 20:46

Sprache: Deutsch

News-ID 1401536

Anzahl Zeichen: 2912

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 161 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung