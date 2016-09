Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zur Bomben-Explosion in New York

(ots) - Es hätte schlimmer kommen können. So lassen sich

die Ereignisse von Chelsea vielleicht am besten begreifen. An

anderer Stelle hätte die Wucht des Sprengsatzes garantiert

Menschenleben gekostet. So kamen 29 Menschen mit Verletzungen davon.

Ein Segen auch, dass eine zweite Bombe nicht explodierte. Der

glimpfliche Ausgang darf nicht dazu verleiten, den Vorfall auf die

leichte Schulter zu nehmen. Zumal es sich ganz eindeutig um einen Akt

des Terrors handelte. Egal, wer den Sprengsatz in einem beliebten

Ausgehviertel gezündet hat: Er wollte Tod und Chaos bringen. Darüber

hinaus richten sich diese Woche alle Augen der Welt nach New York, wo

die UN-Vollversammlung beginnt. Terroristen könnten sich motiviert

fühlen, sich in die Schlagzeilen zu bomben. Schließlich hat der

US-Wahlkampf die heiße Phase erreicht, in dem Sicherheit eine große

Rolle spielt. Es ist kein Geheimnis, dass sich die IS-Terroristen

niemand lieber im Weißen Haus wünschen als Donald Trump, der mit

seinen Rezepten geradewegs in die aufgestellte Falle der Extremisten

hineintappen würde.







Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 - 585261



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalen-Blatt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 18.09.2016 - 21:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1401538

Anzahl Zeichen: 1337

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalen-Blatt

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 167 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung