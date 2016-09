Neue Westfälische (Bielefeld): Berlin-Wahl

Klatsche für die Kanzlerin

Carsten Heil

(ots) - Die nächste Backpfeife für die CDU, die nächste

Abfuhr für Bundeskanzlerin Angela Merkel. Kann sich die ebenfalls bei

der Berliner Wahl schwer gebeutelte SPD noch damit trösten, dass sie

wenigstens stärkste Partei in der Hauptstadt geblieben ist, gibt es

für die Christdemokraten keinerlei Trostpflaster. Die Partei mit dem

eingebauten Regierungsanspruch ist nun nur noch in sechs von 16

Landesregierungen vertreten. Auch wenn nicht alle Analysen eins zu

eins auf eine Bundestagswahl zu übertragen sind, sollten bei der

Bundeskanzlerin alle Alarmglocken schrillen. 59 Prozent sogar der

CDU-Anhänger halten sie persönlich verantwortlich für die herben

Verluste in Berlin. Merkel wird zunehmend zu einer Kanzlerin ohne

Basis. Schon die Wahl im Stammland Baden-Württemberg im Frühjahr

geriet zu einem historischen Desaster. Vor zwei Wochen in

Mecklenburg-Vorpommern ging es nicht besser aus. Das muss, das wird

Angela Merkel, aber auch dem gesamten CDU-Vorstand zu denken geben.

Die Schwesterpartei CSU wird den Druck auf die Dauerregentin weiter

erhöhen. Immerhin 54 Prozent der AfD-Wähler in Berlin haben die

rechte Partei aus bundespolitischen Erwägungen heraus gewählt, also

wegen der Flüchtlingspolitik. Auch das geht auf das Negativ-Konto von

Angela Merkel. Und spätestens beim Blick auf die Wählerwanderungen

muss es den Unionsverantwortlichen Angst und Bange werden. 22 Prozent

der gestrigen AfD-Wähler haben 2011 in Berlin noch CDU gewählt. Keine

andere Partei hat so viele Stimmen an den Neuling verloren. Leichter

wird es für die Bundeskanzlerin auch nicht dadurch, dass in Berlin

die Große Koalition aus SPD und CDU abgewählt worden ist. Einer

Regierung mit fast denselben Partnern steht sie selbst vor. Das ist

zumindest ein Fingerzeig darauf, dass große Koalitionen ein

Auslaufmodell werden könnten. Tragfähige Koalitionen werden zunehmend



schwieriger auszuhandeln. In mehreren Ländern bestehen sie inzwischen

aus zuvor nie gekannten Partnerschaften oder aus drei Parteien. Das

war in Deutschland bisher eher selten der Fall, wenn man CDU und CSU

zusammen nimmt. SPD-Chef Sigmar Gabriel ist nur ganz knapp mit einem

blauen Auge davongekommen. Mehr aber auch nicht. Seine Partei ist der

kleinste Wahlsieger aller Zeiten und hat fünf Prozent der Stimmen

verloren. Darauf können weder der Regierende Bürgermeister Berlins,

Michael Müller, noch Gabriel stolz sein.







