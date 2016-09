Stuttgarter Zeitung: Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Berlin

(ots) - Die Schrumpfkur der Volksparteien CDU und SPD

ist in Berlin an einem Punkt angelangt, der den Parteistrategen vor

der Bundestagswahl in einem Jahr viel Kopfzerbrechen bereitet. Die

klassische "große Koalition" ist nicht mehr automatisch groß genug,

um zu regieren. Das war schon in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt

so, in Berlin ist sie dazu aktiv abgewählt worden - auch ein Signal,

dass die Wähler kein Bündnis mehr wollen, in dem sich die großen

gesellschaftlichen Strömungen oft bis zur Unkenntlichkeit

angleichen.







