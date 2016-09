Badische Neueste Nachrichten: zu Wahl Berlin

Kommentar von Rudi Wais

(ots) - Dass die Große Koalition so miserabel

abgeschnitten hat, liegt allerdings nicht nur an der CDU, dem

allgemeinen Verdruss über die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin und

ihrem wenig populären Spitzenkandidaten Frank Henkel. Es war auch

Müllers leicht beleidigte, gerne bei anderen die Schuld suchende Art,

die beide Regierungsparteien zusammen viele Prozentpunkte gekostet

hat. Dieser Mangel an Mannschaftsgeist ist das größte Problem der

Berliner SPD, das sie auch durch den Austausch von Koalitionspartnern

kaum lösen wird.







