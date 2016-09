area30 Löhne 2016: Ran an die Insel - ORANIER stattet Kochfeldabzug mit regenerierbarem Profi-Aktivkohlefilter aus

Regenerativer Profi-Aktivkohlefilter: Gerüche weg, Kosten runter

Oranier hat einen regenerativen Profi-Aktivkohlefilter entwickelt

(firmenpresse) - Die Kochinsel ist der Inbegriff der modernen Designküche. Hier befindet sich ein Teil der Arbeits- und Kochfläche mitten im Raum. So steht das Kochvergnügen wortwörtlich im Zentrum des Geschehens und erlaubt einen Blick in die Töpfe, während Koch öder Köchin den Löffel schwingen und auf eine kulinarische Urlaubsreise gehen.



Damit eine Dunstabzugshaube das klare Design nicht stört, hat die ORANIER Küchentechnik im Herbst 2015 die Flächeninduktion KFL 2094 auf den Markt gebracht: Das elegante Kochfeld verfügt über eine integrierte Abzugsfunktion direkt hinter den Kochzonen. So werden die Dämpfe und Dünste zuverlässig abgesaugt, ohne dass das Kocherlebnis behindert oder beeinträchtigt wird. Wird nicht gekocht, kann der Abzug flächenbündig geschlossen werden. So entsteht eine durchgehend glatte Fläche, die sich nicht nur leicht reinigen lässt, sondern auch optisch punktet.



Bei der Inselbauweise arbeitet die integrierte Abzugsfunktion im Umluftbetrieb. Hierbei werden Küchendämpfe durch Fett- und Aktivkohlefilter gereinigt und zurück in den Raum geleitet. Nachteil: Bisher mussten die Aktivkohlefilter, wie bei allen am Markt erhältlichen Umluftsystemen, alle drei bis sechs Monate durch einen neuen ersetzt werden.



Deshalb hat ORANIER jetzt seine Innovationskraft erneut unter Beweis gestellt und einen Profi-Aktivkohlefilter entwickelt, der mehrfach in der Spülmaschine ausgewaschen werden kann. Dieser wird, je nach Gebrauchshäufigkeit, alle drei bis sechs Monate gereinigt. Der Vorgang kann bis zu fünfmal wiederholt werden, sodass ein einziger Profi-Aktivkohlefilter bis zu drei Jahre verwendet werden kann. Bei anderen am Markt erhältlichen Umluftsystemen, deren Filter stets neu gekauft werden müssen, können die Kosten über die Jahre mehrere tausend Euro betragen. Die Folgekosten der regenerierbaren Profi-Aktivkohlefilter belaufen sich hingegen auf nur wenige hundert Euro. Es lohnt sich also immer, bei der Anschaffung von Elektrogeräten Weitblick zu haben und auch auf die Folgekosten zu achten.





Wer jetzt umfangreiche Informationen zu innovativer Küchentechnik sucht, findet diese ganz einfach im Internet unter www.oranier.com





Die ORANIER-Gruppe besteht aus zwei eigenständigen Gesellschaften - der ORANIER Heiztechnik GmbH und der ORANIER Küchentechnik GmbH - und fertigt Heiz- und Haushaltsgeräte. Hierzu zählen Kaminöfen und Gasheizgeräte ebenso wie Herde und Backöfen, Kühl- und Gefriergeräte, Dunstabzugshauben, Mikrowellen und Geschirrspüler.



Die Anfänge des Unternehmens reichen bis in das Jahr 1607 zurück. Ab 1915 wurden von der damaligen Frank AG in Dillenburg Heiz- und Kochgeräte unter dem Markennamen ORANIER vertrieben. 1994 kam es zur Neugründung der ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH durch Nikolaus Fleischhacker als geschäftsführenden Gesellschafter.



Heute vertreibt ORANIER sein breit gefächertes Produktprogramm bundesweit über ein flächendeckendes Fachhändlernetz und verkauft seine Geräte auch ins benachbarte Ausland. Zudem unterhält das Unternehmen eine eigene Vertriebsniederlassung in Österreich. Das Unternehmen hat seinen Sitz im hessischen Haiger und ist Mitglied des HKI Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.

ORANIER Küchentechnik GmbH

