Jetzt bereits den nächsten Kenia-Urlaub planen

kenia-urlaub.de

(firmenpresse) - Kaum ist der Sommerurlaub vorbei, kümmern sich viele Menschen bereits um ihre Reise für das kommende Jahr. Recht haben sie, denn jetzt stehen noch ausreichend Angebote zur Verfügung! Ein weiterer Pluspunkt ist, dass diese oftmals zu einem günstigen Frühbucherpreis angeboten werden. Wer mit einem Kenia-Urlaub liebäugelt, kann beispielsweise schon ab 24 EUR pro Person und Tag in einem Ferienhaus nächtigen. Hinzu kommt, dass das ostafrikanische Land ganzjährig ein attraktives Urlaubsziel abgibt.



Urlaub im Ferienhaus geht auch in Afrika



Die Diani Cottages wurden nur 100 Meter entfernt vom bekannten Diani Beach an Kenias Südküste errichtet. Das unter deutscher Leitung stehende kleine Bungalowdorf punktet mit einer hochwertigen Ausstattung und einer liebevollen Gästebetreuung. Die großzügig geschnittenen Ferienhäuser stehen inmitten eines tropischen Gartens. Mittelpunkt der Anlage, die aus lediglich sechs Bungalows besteht, bildet ein großer Pool mit Dusche und Sonnenliegen. Zwei der Ferienhäuschen verfügen über zwei Schlafzimmer und sind daher ideal für Familien. In den verbleibenden Häusern finden zwei bis drei Personen Platz. Alle Unterkünfte sind mit Klimaanlage und Deckenventilator ausgestattet, verfügen über ein großzügiges Bad und eine vollausgestattete Küche.



Erholung, Shopping, Sport – alles ist möglich!



Die Ferienhausanlage liegt zwar zentral, aber dennoch ruhig, sodass der Erholung nichts im Wege steht. Für eine Shoppingtour gibt es in der Nähe das Baharini Plaza Shoppingcenter mit einigen Geschäften, einem Supermarkt und zwei Restaurants. Am Strand werden verschiedene Arten von Wassersport angeboten. Bis zur kenianischen Hauptstadt Mombasa sind es rund 40 Kilometer. Das Reiseangebot des oben genannten Portals ist ohne Verpflegung, mit Frühstück oder mit Halbpension buchbar.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.kenia-urlaub.de/



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Bei der Zusammenstellung einer Afrikareise legt das Team von kenia-urlaub.de großen Wert auf die Wünsche des Kunden. Die Ermöglichung eines individuellen Reiseerlebnisses steht im Vordergrund, weshalb eine ausführliche persönliche Beratung zum Kundenservice gehört. Anschließend wird abgestimmt auf die Vorlieben des Kunden aus einzelnen Bausteinen eine Reise zusammengefügt.

Dies ist eine Pressemitteilung von

kenia-urlaub.de

Datum: 19.09.2016 - 00:12

Sprache: Deutsch

News-ID 1401549

Anzahl Zeichen: 1881

Kontakt-Informationen:

Firma: kenia-urlaub.de

Ansprechpartner: Herr T. Horn

Stadt: Taucha

Telefon: 030-69566310



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 19.09.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 139 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung