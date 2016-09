Neue Lampen namhafter Hersteller jetzt im Onlineshop eingetroffen

(firmenpresse) - Regelmäßig wird das Sortiment des Lampen-Onlineshops auf lampen-line.de erweitert. Aktuell sind zahlreiche neue Modelle eingetroffen. Darunter finden sich Designer-Leuchten wie etwa die Fabas Luce Dorotea Wandleuchte, die versandkostenfrei auf den Weg zum Kunden geht. Wie es sich für einen Designerartikel gehört, stammt diese Lampe aus der Designerhauptstadt Mailand. Dort produziert das Familienunternehmen Giberti seit 40 Jahren exklusive Lichtquellen für Wohnräume.



Auch Leuchten Made in Germany können sich sehenlassen



Nicht minder attraktiv sind die Leuchten der Firma Wofi, die ihren Sitz in Meschede hat. Zu den neuen Produkten des Herstellers zählt zum Beispiel die zeitlos moderne Wofi POINT 248 Pendelleuchte, die zwar über ein eher schlichtes Design verfügt, aber gerade deshalb ins Auge fällt. Der kugelförmige Lampenschirm ist in Opalweiß gehalten, die dazugehörende Aufhängung in Nickel matt. Eine interessante Farbkombination, die die Lampe zu einem Hingucker macht, ohne aufdringlich zu wirken. Vom Hersteller gibt es obendrauf eine 5-Jahres-Garantie.



Lichter für den Innen- und Außenbereich



Lampen-line sorgt im Innen- wie im Außenbereich für Licht. Man findet im Onlineshop sowohl schlichte, als auch außergewöhnliche Objekte. Die 1-flammige MYG Cottage IR LED Wandleuchte in Schwarz von Philips ist zur Anbringung draußen vorgesehen und einer Laterne nachempfunden. Somit gehört sie zu den schlichteren Modellen, wovon die 8-flammige Wohnraum Deckenleuchte SOREL von Wofi weit entfernt ist. Zum Schluss bleibt festzustellen, dass unter den Neuerscheinungen im Online-Lampenshop für jeden Geschmack und jeden Einrichtungsstil das Passendes dabei sein sollte.





Der Onlineshop lampen-line.de hat sich mit seinem Angebot auf den Bereich Beleuchtung spezialisiert. Die vorhandenen Leuchten decken alle gängigen Stile ab und umfassen auch Designerlampen. Sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich sind Lichtquellen vorhanden. Aktuelle Modelle werden ebenso zu günstigen Preisen verkauft wie Postenware.

