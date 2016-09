Die Königin der Flüsse lädt ein – jetzt eine Donau-Kreuzfahrt buchen!

(firmenpresse) - Die Königin der Flüsse ist zwar nicht der längste und größte Strom Europas, doch auch an zweiter Stelle hinter der Wolga braucht sie sich nicht zu verstecken. An den Ufern dieses Gewässers wurden bedeutende Schlachten entschieden. Im Laufe der Jahrhunderte bildeten sich natürliche oder auch von Menschenhand geformte Landschaften. Und es entstanden sehenswerte Metropolen, in denen sich Tradition und Moderne vereinen. Es ist alles da, was ein attraktives Kreuzfahrtziel ausmacht. Da wundert es nicht, dass die Beliebtheit der Donau-Kreuzfahrt ständig wächst. Auf rivers2oceans-kreuzfahrten.de werden verschiedene Reiserouten auf dem Fluss vorgestellt.



Adventskreuzfahrten auf der Donau – per Schiff zum Weihnachtsmarkt



Am 2. und 5. Dezember legt im Hafen von Passau die MS Select Explorer ab. Sie bringt ihre Passagiere zu den Weihnachtsmärkten in Linz und Wien. Diese Adventskreuzfahrten lassen sich auf vielfältige Weise nutzen. Auf den jeweils 4-tägigen Reisen kann dem Trubel der Vorweihnachtszeit entkommen werden und es lässt sich noch einmal Kraft für die Feiertage sammeln. Oder es werden bei den Landgängen die letzten Weihnachtsgeschenke gekauft. Für Weihnachtsmarktliebhaber bieten die österreichischen Märkte eine Fülle an typischen vorweihnachtlichen Attraktionen in einem besonderen Ambiente.



Sightseeing, Weihnachtsshopping und Erholung in nur vier Tagen



In Wien wachen der Stephansdom und die Hofburg über dem bunten Treiben. In Linz gibt der mittelalterliche Stadtkern den richtigen Rahmen ab. Die Adventskreuzfahrten des genannten Portals ermöglichen Sightseeing, Weihnachtsshopping und Erholung in nur vier Tagen. Aber natürlich bleibt es jedem selbst überlassen, wie er seine Zeit verbringt.





http://www.rivers2oceans-kreuzfahrten.de/kreuzfahrten-donau-kreuzfahrt



Die Vermittlung von Kreuzfahrten auf den Flüssen und Meeren der ganzen Welt ist das Tätigkeitsgebiet des Teams von Rivers 2 Oceans. Durchgeführt werden die Reisen mit Kreuzfahrtschiffen bekannter Reedereien wie A-ROSA, AIDA und MSC. Geplant werden jene gemeinsam mit dem Kunden.

