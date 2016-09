Rheinische Post: FDP-Chef Lindner wirbt um AfD-Wähler

(ots) - FDP-Chef Christian Lindner setzt für die

kommenden Wahlen in NRW und im Bund darauf, frustrierte CDU-Wähler

und AfD-Sympathisanten einzusammeln. "Wirtschaft, Bildung und eine

seriöse Gegenposition zur Flüchtlingspolitik von Frau Merkel werden

auch unseren NRW-Wahlkampf bestimmen", sagte Lindner der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). Die

AfD-Wähler hätten rechts gewählt, um in Berlin eine umso linkere

Regierung zu bekommen. "Das ist hoffentlich ein Warnsignal an alle

Wähler in NRW, die nur aus Protest die AfD erwägen." Das Berliner

Ergebnis wertete er als "Bestärkung für die FDP".







