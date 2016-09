Rheinische Post: SPD-Vize Schäfer-Gümbel: SPD soll sich bei Ceta-Entscheidung nicht von Protesten abhängig machen

(ots) - SPD-Vize-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel hat seine

Parteifreunde davor gewarnt, ihre Entscheidung über Ceta beim

Parteikonvent am Montag in Wolfsburg von den

Anti-Freihandelsprotesten am Wochenende beeinflussen zu lassen. "Ganz

sicher wird das auch eine Rolle in der Debatte spielen", sagte

Schäfer-Gümbel der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Montagausgabe). "Aber abhängig sollten wir uns davon nicht machen."

Der SPD-Vize-Chef verwies auch darauf, dass die gesellschaftliche

Debatte längst Einfluss auf das Abkommen genommen haben. So habe man

die SPD-Positionen zum Investorenschutz und zu den Arbeitsbedingungen

durchgesetzt. Nach Informationen der "Rheinischen Post" wird die

kanadische Handelsministerin Chrystia Freeland beim Parteikonvent

auftreten und das Freihandelsabkommen Ceta bewerben.







