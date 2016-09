Saturn Minerals auf der Rohstoffmesse in München

Saturn Minerals hingegen untersucht jetzt, als einziges Unternehmen, die nördliche Grenze zur ‚Potash Restriction‘-Zone.

(firmenpresse) - Das kanadische Öl-Explorationsunternehmen Saturn Minerals Inc. (ISIN: CA80410K1012 / TSX.V: SMI) hat angekündigt, auf der Rohstoffmesse in München im kommenden November als Aussteller vertreten zu sein. Die Messe für private und institutionelle Investoren findet in diesem Jahr am 3. und 4. November wieder im MVG Museum in der Ständlerstraße 20 statt. Die Messe wird seit 2005 jährlich durchgeführt und konnte sich mittlerweile als Branchentreffen in Deutschland erfolgreich etablieren.



Interessierte Investoren haben auf der Messe die Gelegenheit von dem Unternehmen in einem persönlichen Gespräch Informationen aus erster Hand zu erhalten. In den vergangenen Jahren konnte Saturn Minerals großes Interesse der Investoren hierzulande gewinnen und ausbauen. In der Vergangenheit wurden auch nicht selten auf XETRA und den anderen Regionalbörsen in Deutschland mehr Aktien des Unternehmens gehandelt, als an der Heimatbörse in Toronto.



Das Interesse für den deutschen Markt liegt auf der Hand. In Nordamerika ist man lediglich eines von vielen Unternehmen in der Öl-Branche. In Deutschland kann man hingegen auf das Interesse von Öl-Investoren setzen, da das Angebot von Öl-Unternehmen hierzulande gering ist. Gerade in den schwierigen Marktphasen der Rohstoffzyklen ist eine diversifizierte Aktionärsstruktur für börsennotierte Unternehmen hilfreich.



Operativ geht es laut jüngster Meldung vom August auch weiter voran. Saturn Minerals hat basierend auf den Ergebnissen des Bohrprogramms auf dem 'Bannock Creek'-Gebiet im ersten Quartal 2016 die Übernahme von weiteren Öl-Explorationsgebieten bekanntgegeben. Laut Mitteilung hat das Unternehmen die Explorationsrechte für vier Gebiete mit einer Gesamtfläche von 41.000 Hektar (410 km2) erworben. Die vier Gebiete umfassen 158 Landparzellen nördlich der 'Potash Restriction'-Zone in der kanadischen Provinz Saskatchewan.



Potash hat für die kanadische Provinz eine besondere wirtschaftliche Bedeutung und genießt daher Privilegien, weshalb eine Schutzzone eingerichtet wurde. Der Fokus der Öl-Industrie lag bislang auch nur auf der Region südlich der Schutzzone. Saturn Minerals hingegen untersucht jetzt, als einziges Unternehmen, die nördliche Grenze zur 'Potash Restriction'-Zone.





Südlich an die 'Potash Restriction'-Zone grenzt das 'Tyvan'-Öl-Vorkommen, aus dem der kanadische Öl-Produzent Crescent Point fördert. Das 'Tyvan'-Öl-Vorkommen wird auf rund 60 Millionen Barrel geschätzt, wovon rund 25% förderbar sind. Die Qualität ist mit API 31 als Leichtöl einzuordnen - also optimal für die Vermarktung.



Nach den bisherigen Aktivitäten auf dem 'Bannock Creek'-Gebiet, das nördlich von der 'Potash Restriction'-Zone liegt, hat sich Saturn Minerals dazu entschlossen, die vier Explorationsgebiete direkt an der nördlichen Grenze zur 'Potash Restriction'-Zone zu erwerben. Die Gebiete des Unternehmens ergeben nun ein Dreieck - wobei die neuen Gebiete quasi auf einer Linie liegen und das 'Bannock Creek'-Gebiet sich davon rund 100 Kilometer nördlich befindet.



Saturn Minerals befindet sich durch diese Akquisitionen im nördlichen Williston Basin als Platzhirsch in einer besonderen Position. Das aktuelle Marktumfeld im Öl-Sektor ist sicherlich zielführend gewesen, sodass die Konkurrenz fernblieb und Saturn den Zuschlag bekam.



Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Wochen weitere Informationen zur Entwicklung der neuen Gebiete veröffentlicht werden. Abschließend bleibt festzustellen, dass die Aktie von Saturn Minerals mit einem Preis von rund 0,10 CAD pro Aktien eine Bewertung von unter 15 Millionen CAD vorweist.



Da das Unternehmen schuldenfrei ist, gehört es in der Branche zu einer Ausnahme und kann somit eine exzellente Ausgangsposition für die weitere Gewinnung von Investoren bieten. Wer sich den langfristigen Chart von Saturn Minerals anschaut, sieht, dass das aktuelle Niveau in der Vergangenheit stets eine gute Einstiegschance war.





Viele Grüße



Ihr



Jörg Schulte















Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann.



Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.



Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wider und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://js-research.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

JS Research

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.09.2016 - 05:49

Sprache: Deutsch

News-ID 1401558

Anzahl Zeichen: 7898

Kontakt-Informationen:

Firma: JS Research



Meldungsart: Unternehmensinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 19.08.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 119 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung