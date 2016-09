The Mulia, Mulia Resort& Villas stellt Balis neusten Veranstaltungsort vor: den Unity Garden

(ots) - The Mulia, Mulia Resort &

Villas - Nusa Dua, Bali (www.themulia.com) hat den Unity Garden

eröffnet, ein exklusiver Ort direkt am Strand, perfekt für Hochzeiten

und grandiose Events unter den Sternen. Mit endlosen Ausblicken auf

den Indischen Ozean und den ikonischen balinesischen Geger-Tempel auf

den Klippen der Bucht von Nusa Dua befindet sich der Unity Garden,

eine 2000 m² große Anlage für verschiedenste Veranstaltungen mit

Platz für über 1000 Gäste.



Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160915/408231



Der Unity Garden ist in drei Bereiche aufgeteilt: ein Deck- und

Grasbereich, der perfekt für einen Cocktailempfang oder

Begrüßungsdarbietungen geeignet ist, sowie der Hauptrasen mit Platz

für über 600 Gäste in einem Ambiente mit runden Tischen oder für 1000

Gäste im Cocktail-Stil. Mit Ausblicken auf den schillernden Ozean als

Kulisse und einer erfrischenden Meeresbrise ist der Unity Garden der

perfekte Ort für Hochzeitsfeiern oder Unternehmensveranstaltungen.



The Mulia, Mulia Resort & Villas - Nusa Dua, Bali verfügt auch

über zwei luxuriöse Festsäle und 15 Konferenzräume, in denen bis zu

5000 Gäste bewirtet werden können. Für Paare, die in purer Eleganz

heiraten möchten, bietet das Resort zwei Hochzeitskapellen und acht

Speiselokalitäten, die ideal für Begrüßungs- oder

Generalproben-Dinner sind.



Planen Sie Ihr Event jetzt in der "weltweiten Nr. 1 unter den

Strandresorts" und den "3 besten Hotels und Resorts weltweit" laut

der Ausgabe 2014 von Condé Nast Traveler USA. Weitere Informationen

erhalten Sie unter der E-Mail-Adresse wedding(at)themulia.com oder rufen

Sie an unter +62 361 301 7777.



Informationen zu The Mulia, Mulia Resort & Villas - Nusa Dua, Bali



Stil bestimmt den Ton der drei exklusiven Luxusanlagen auf einem

30 Hektar großen Gebiet entlang der aufsehenerregenden Küste von Nusa



Dua von The Mulia, Mulia Resort & Villas (www.themulia.com). Durch

sinnliche Extravaganz und Opulenz zusammen mit aufrichtiger

Gastfreundschaft definieren diese atemberaubenden Resorts Perfektion

neu.



Seit seiner Eröffnung wurden The Mulia, Mulia Resort & Villas -

Nusa Dua, Bali viele renommierte Auszeichnungen verliehen, nachdem

Condé Nast Traveler USA Mulia Bali 2014 als die weltweite Nr. 1 unter

den Strandresorts platzierte. Zusätzlich zu den jüngsten

Auszeichnungen 2015 "der besten Spas in der Welt" von Readers' Choice

haben die Herausgeber von Condé Nast The Mulia, Mulia Resort & Villas

- Nusa Dua, Bali neben anderen angesehenen Auszeichnungen in der Gold

List (2016) von Condé Nast Traveler USA unter den "beliebtesten

Hotels in der Welt und den beliebtesten Strandresorts der Welt"

genannt.



Kommunikationsabteilung

+62 361 301 7777, Durchwahl 6011

E-Mail:

communications(at)themulia.com



The Mulia, Mulia Resort & Villas - Nusa Dua, Bali

