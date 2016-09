Lymphoseek® von Navidea erhält in Europa positive Beurteilung für neue Durchstechflasche mit reduzierter Dosierungsmenge

SpePharm AG, der europäische Partner von Navidea und ein

verbundenes Unternehmen von Norgine B.V., wird LYMPHOSEEK® vertreiben



Navidea Biopharmaceuticals, Inc. (NYSE MKT: NAVB), das

Partnerunternehmen der SpePharm AG, hat bekannt gegeben, dass das

Komitee für medizinische Produkte zum Einsatz am Menschen (CHMP) der

Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) ein neues LYMPHOSEEK®

50-Mikrogramm-Kit für die radiopharmazeutische Vorbereitung positiv

beurteilt hat. LYMPHOSEEK® ist ein medizinisches Produkt, das

ausschließlich für Diagnosezwecke vorgesehen ist und in der EU für

die intraoperative Bildgebung und Erkennung von Sentinel-Lymphknoten

eines Primärtumors bei erwachsenen Patienten mit Brustkrebs, Melanom

oder lokalisiertem Plattenepithelkarzinom der Mundhöhle zugelassen

ist.[1] Dieses neue LYMPHOSEEK®-"Dosispaket" erlaubt eine einzelne

Injektion pro Patient und ist für das

Radiopharmazeutikavertriebsmodell in Europa geeignet.



Peter Stein, leitender Geschäftsführer, Norgine erklärte: "Als

europäischer Pharmaspezialist freut sich Norgine, dieses

Spezialprodukt den Patienten in Europa zugänglich zu machen. Die

positive Beurteilung der LYMPHOSEEK®-Durchstechflasche mit

reduzierter Dosierungsmenge wird sicherstellen, dass die

Krebsbehandlung der Patienten präzise abgestimmt werden kann, mit

einem Minimum an potenzieller Verunstaltung und beeinträchtigender

chirurgischer Eingriffe."



"Dies ist ein bedeutender Meilenstein, den Navidea und unser

Partnerunternehmen SpePharm AG durch großartige Zusammenarbeit

gemeinsam erreicht haben", sagte William J. Regan, Senior Vice

President von Navidea und Geschäftsführer von Navidea UK, Ltd. "Wir

freuen uns, dass LYMPHOSEEK® mit seinen nachgewiesenen klinischen

Vorteilen und Leistungscharakteristiken, die die



Behandlungsergebnisse bei Krebspatienten verbessern können, in Kürze

in ganz Europa erhältlich sein wird. Die Aufnahme dieser neuen

Dosierungsverpackung wird auch für den LYMPHOSEEK®-Vertrieb von

Bedeutung sein, wenn wir uns auf den Märkten in der übrigen Welt

registrieren."



LYMPHOSEEK® ist in den USA durch die US-amerikanische Food and

Drug Administration (FDA) zur Anwendung beim Lymphknoten-Mapping, um

Lymphknoten aus einem Primärtumor bei Patienten mit soliden Tumoren

aufzufinden, für die dieser Vorgang Teil der intraoperativen Praxis

ist, sowie als Hilfestellung bei der Sentinel-Lymphknotenbiopsie

(SLNB) mithilfe eines Hand-Gammazählers bei Patienten mit

knotennegativem Plattenepithelkarzinom im Mundraum, Brustkrebs oder

Melanom zugelassen.



