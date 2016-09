Nicht jeder hat Lust oder Zeit …

In „Vegetarisch für Jedermann“ laden schmackhafte und unkomplizierte Rezepte zum Nachkochen ein. Diejenigen, die nicht immer Lust oder Zeit haben, lange in der Küche zu stehen, werden in diesem Kochbuch mit Sicherheit fündig.



https://www.youtube.com/watch?v=ZikwDxlkX0I



Sie haben Lust auf fleischlose Kost? Dann sind sie bei „Vegetarisch für Jedermann“ genau richtig.

Die vegetarische Küche liegt nach zahlreichen Lebensmittelskandalen voll im Trend, denn immer mehr Menschen möchten sich gesünder ernähren und auf Fleisch, aber nicht auf Genuss verzichten.

In diesem Kochbuch laden schmackhafte und unkomplizierte Rezepte zum Nachkochen ein. Leckere Gerichte für jeden Geschmack, die Abwechslung auf den Teller bringen und kein zu großes Loch in die Haushaltskasse reißen. Auch leidenschaftliche Fleischesser werden hier etwas Schmackhaftes finden. Denn es steht völlig außer Frage, dass man auch ohne Fleisch genießen kann.

Guten Appetit!



Format: Kindle Edition

Dateigröße: 4094 KB

Gleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine Einschränkung

Verkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.

Sprache: Deutsch

ASIN: B01H3Q2EEI

X-Ray:

Nicht aktiviert

Word Wise: Nicht aktiviert

Verbesserter Schriftsatz: Aktiviert



Weitere Kochbücher der Autorin:

Kummers Ofengerichte, ISBN: 978-1-5232-2552-1

Vegetarischer Genuss - Quer Beet, ISBN: 978-1-5084-8474-5

Kummers Schlemmerkochbuch, ISBN: 978-3-7322-3126-3

Vegetarische Weltreise, ISBN: 978-1-5355-5204-2

