Schwanensee breitet seine Flügel im Indischen Ozean aus

PER AQUUM Hotels & Resorts bringt das Ballett auf die Malediven



Der globale Luxus-Trendsetter PER AQUUM Hotels & Resorts lässt den

Vorhang für 'Motions of the Ocean' fallen, einer Reihe von

Gala-Ballett-Vorführungen unter freiem Himmel unter Mitwirkung

einiger der besten Tänzer aus Russland und dem Vereinigten Königreich

? ein absolutes Novum für die Inselnation der Malediven.



Im Rahmen von PULSE, PER AQUUMs Reihe alle Sinne ansprechender

Gästeerfahrungen feierte 'Motions of the Ocean' im PER AQUUM Niyama

Premiere. Letztmals verbeugten sich die Tänzer vor dem Publikum im

PER AQUUM Huvafen Fushi. Der erste Solist Xander Parish, der

ursprünglich aus East Yorkshire im Vereinigten Königreich stammt,

stand an der Spitze einer Besetzung aus einigen handverlesenen

Solisten und Tänzern aus den St. Petersburger Theatern Mariinski und

Mikhailovsky, zu denen auch Oxsana Bondareva und Yekaterina Chebykina

zählten.



Auf den Malediven begeisterten die Tänzer das Publikum mit

Auszügen aus Vorführungen von Scheherazade, Giselle Akt 2, Carmen und

Don Quixote vor einer Kulisse aus Palmen und den unendlichen Weiten

des Indischen Ozeans ? ein starker Kontrast zu ihrem angestammten,

majestätischen Reichstheater in St. Petersburg. Zu den Highlights

gehörten ein 'Ballet 101'-Solo von Xander mit einer Choreografie von

Eric Gauthier, dem preisgekrönten kanadischstämmigen Tänzer,

Choreografen und Musiker, die als humorvolle Einführung in das



klassische Ballett konzipiert war.



Aufstrebende Tänzer nutzten im Resort auch die Gelegenheit,

Privatunterricht bei Xander zu nehmen, zu der auch die weltweit erste

Unterwasserunterrichtsstunde an der Ballettstange im Subsix, PER

AQUUM Niyamas Unterwasserspielplatz 500 m vor der Küste, gehörte.



PER AQUUM Huvafen Fushi, bei den Einheimischen auch als 'Dream

Island' bekannt, ist von Male aus mit dem Speedboat in 35 Minuten zu

erreichen. Es beherbergt das erste Unterwasserspa der Welt sowie

einige der besten Hausriffe der Malediven. PER AQUUM Niyama bietet

mit seinen Zwillingsinseln Chill und Play, die nur einen

spektakulären 45-minütigen Flug mit dem Wasserflugzeug von Male

entfernt liegen, die luxuriöse Qual der Wahl.



Weitere Informationen über PULSE und die Möglichkeit zur Buchung

eines Aufenthaltes erhalten Sie auf http://www.peraquum.com oder

telefonisch unter +960-664-4111.



http://www.minorhotels.com/en/peraquum/PULSE



https://www.youtube.com/channel/UCh_jdDy8OFUictJe8RIzFPg/videos



Mut zum Anderssein. PER AQUUM Hotels & Resorts ist ein globaler

Trendsetter im Gastgewerbe, der mit kontinuierlichen Innovationen in

Bezug auf Design, Leistungen und Erfahrungen gegen den Strom

schwimmt. Zum aktuellen Portfolio gehören das PER AQUUM Huvafen Fushi

und das PER AQUUM Niyama auf den Malediven, das PER AQUUM Desert Palm

in Dubai sowie das Essque Zalu Zanzibar unter dem Management von PER

AQUUM.



Bryony Gammon



Direktor Public Relations & Communications



PER AQUUM

Hotels & Resorts



E-Mail: bgammon(at)peraquum.com



Tel.: +66(0)2365-7674



