AfD-Chef Meuthen schließt Bündnis mit der Union aus

(ots) - Der Bundesvorsitzende der AfD, Jörg Meuthen,

hat nach dem Wahlergebnis seiner Partei bei den Wahlen zum Berliner

Abgeordnetenhaus ein zweistelliges Ergebnis der AfD bei der

Bundestagswahl im Visier und gleichzeitig ein Bündnis mit der Union

ausgeschlossen. "Bei der Bundestagswahl muss stark mit uns gerechnet

werden, das haben auch die anderen Parteien inzwischen begriffen.

Vielleicht können wir gegenüber den vergangenen

Landtagswahl-Ergebnissen noch eins draufsetzen", erklärte Meuthen im

Fernsehsender phoenix. Die Union übernehme inzwischen Positionen, die

seine Partei vor Monaten geäußert habe, so Meuthen. Doch klafften

etwa beim bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer Wort und Tat

weit auseinander. "Wir werden uns CDU und CSU nicht als Juniorpartner

andienen. Das schließe ich völlig aus", so Meuthen weiter.



Der Berliner Landesvorsitzende und Spitzenkandidat der Linken,

Klaus Lederer, machte deutlich, dass seine Partei für ein Bündnis im

Berliner Abgeordnetenhaus unter bestimmten Bedingungen zur Verfügung

stehe. "Wenn wir eine andere Politik hinbekommen, die auf die

Basta-Aussagen einer Partei verzichtet, die glaubt, sie hätte noch 40

Prozent, dann können wir es versuchen", richtete Lederer eine Mahnung

an die SPD. Auch die Sozialdemokraten müssten sich Gedanken darüber

machen, warum sie zahlreiche Prozente verloren habe.



Für Thomas Oppermann, den Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion,

liegt das schwache Abschneiden von SPD und CDU in Berlin auch an der

Performance der Union im Bund. "Eine Regierung ist aufgerufen,

Probleme zu lösen und nicht nur darüber zu sprechen - wie Merkel und

Seehofer", meinte der Sozialdemokrat.







Pressekontakt:

phoenix-Kommunikation

Pressestelle

Telefon: 0228 / 9584 192

Fax: 0228 / 9584 198

presse(at)phoenix.de

presse.phoenix.de





Dies ist eine Pressemitteilung von

PHOENIX

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.09.2016 - 07:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1401570

Anzahl Zeichen: 2060

Kontakt-Informationen:

Firma: PHOENIX

Stadt: Bonn/Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 137 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung