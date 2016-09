Beratungswüste Deutschland? / Detailanalyse nach 1.376 Beratungsgesprächen in (Filial-) Banken bundesweit (FOTO)

In den ersten 10 Wochen hat das Team der Gesellschaft für

Qualitätsprüfung mbH (GfQ) in 100 Städten bundesweit mehr als 1.300

Beratungsgespräche geführt.



Der Leitsatz des Qualitätschecks vor Ort ist "Sicherheit für

Privatkunden durch Qualität und Standards". Dieser Ansatz wird

jeweils vor Ort im Vergleich von Regional- und Großbanken untersucht;

im Anschluss werden die Ergebnisse auf dem Portal "Geprüfte

Beratungsqualität.de" veröffentlicht.



Der für die Tests formulierte Erwartungshorizont des "City

Contest" orientiert sich an den Regeln der DIN SPEC 77222

"Standardisierte Finanzanalyse für Privathaushalte". Dieses

DIN-Regelwerk wurde auf Initiative des DEFINO Instituts für

Finanznorm von einer Gruppe von Fachexperten und Verbraucherschützern

entwickelt und 2014 beim Deutschen Institut für Normung (DIN)

veröffentlicht. Noch im Jahr 2017 wird eine entsprechende "DIN NORM"

auf Basis der DIN SPEC 77222 erwartet.



Welches sind die Kernbotschaften nach den 1.376

Beratungsgesprächen?



- Die Regionalbanken (Sparkassen und VR-Banken) gehen als klarer

Sieger hervor; sie gewinnen in 76% der Fälle den Test "Beste

Bank vor Ort" (City Contest).

- Die Commerzbank ist die beste Großbank, die in 20 (%) der 100

Städte als Sieger im Bankentest hervorging.

- Bei den Sparkassen ist die Qualität von Ort zu Ort (bzw. von

Bank zu Bank) sehr unterschiedlich. Die besten 20% haben eine

Schulnote von 1,8 und investieren durchschnittlich 82 Minuten.

- Bei den Volks- und Raiffeisenbanken ist die Qualität auch noch

zu unterschiedlich von Ort zu Ort (bzw. von Bank zu Bank). Die

besten 20% haben ebenfalls eine Schulnote von 1,8 und

investieren durchschnittlich 86 Minuten.



Weitere Details sowohl zu dem Testdesign als auch zu den

Ergebnissen entnehmen Sie bitte der beigefügten Präsentation.





Über die Gesellschaft für Qualitätsprüfung (GfQ):



Die GfQ (www.G-f-Q.de) ist eine Gesellschaft, die sich

ausschließlich mit der fundierten Qualitätsprüfung auf Basis von

anerkannten Qualitätsstandards und Normen beschäftigt. Vor diesem

Hintergrund gibt es drei Themenbereiche, die die GfQ für ein

ganzheitliches und nachhaltiges Qualitätsmanagement im Bereich

"Banking" anbietet: den "GfQ City Contest" (Beste Bank vor Ort) als

Verbrauchertest auf Basis der DIN SPEC 77222,

Prozess-Zertifizierungen für alle relevanten Bedarfsfelder und

Kundengruppen und die Mitwirkung bei der Konzeption von

Qualitätscockpits in Filialbanken.



Weitere Quellen: www.geprüfte-Beratungsqualität.de







--------------------------------------------------------------





