Lanthio Pharma erweitert Management Team

Dr. med. Axel Mescheder zum Chief Medical Officer (CMO) der auf Lanthipeptide

spezialisierten niederländischen Tochtergesellschaft von MorphoSys ernannt



Das niederländischen Biopharmazie-Unternehmens Lanthio Pharma B.V, eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft der MorphoSys AG (Frankfurt: MOR; Prime

Standard Segment, TecDAX; OTC: MPSYY) gab heute die Ernennung von Dr. med. Axel

Mescheder zum Chief Medical Officer bekannt.



Dr. Heinz Schwer, Chief Executive Officer (CEO) von Lanthio Pharma, sagte: "Wir

freuen uns sehr, Axel Mescheder bei Lanthio Pharma zu begrüßen. Ich bin

überzeugt, dass er als herausragender Kliniker und erfahrener F&E-Manager das

Management-Team von Lanthio Pharma in einer wichtigen Rolle verstärken und

weiter ergänzen wird. Axel wird hauptsächlich für die Entwicklung des

Lanthipeptid-Portfolios verantwortlich sein, insbesondere für die Vorbereitung

und anschließende Durchführung der klinischen Entwicklung des Wirkstoffs

MOR107."



Herr Dr. Mescheder verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in

Führungspositionen im Bereich Forschung und Entwicklung in der Pharma- und

Biotechnologieindustrie. Im Laufe seiner Karriere hat er wiederholt die

Fähigkeit unter Beweis gestellt, klinische Entwicklungsprogramme erfolgreich zu

entwickeln, voranzubringen und zu implementieren. Seine Erfolgsbilanz erstreckt

sich von der Entwicklung zahlreicher Wirkstoffe durch die verschiedenen

klinischen Phasen über die Produktzulassung neuer Wirkstoffe bis hin zu

Indikationserweiterungen, sowohl in Europa als auch in den USA. Herr Dr.

Mescheder wechselt zu Lanthio Pharma von der Medpace GmbH, München, wo er als

Vice President Medical & Regulatory Affairs Europe tätig war. Davor war er für



TopoTarget A/S, Kopenhagen/Dänemark, und die Medigene AG, München, jeweils als

Chief Medical & Development Officer aktiv. Im Zeitraum von 2001 bis 2003

arbeitete er schon einmal bei der MorphoSys AG als medizinischer Direktor

("Medical Director"). Vor dieser Zeit hatte Herr Dr. Mescheder Management-

Positionen in Forschung und Entwicklung bei Genetics Institute/Wyeth-Ayerst

Research (heute Pfizer), Centeon (heute CSL Behring) und Hoffman-La Roche inne.



Lanthio Pharma in Kürze:

Lanthio Pharma B.V., seit 2015 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der

MorphoSys AG, ist eine niederländisches Biopharmazie-Unternehmen, das sich auf

die Entwicklung und Vermarktung therapeutischer Peptide gegen schwer zu

aktivierende Rezeptoren (e.g. GPCRs) auf Zielmolekülen spezialisiert hat. Mit

seiner proprietären Technologie erzeugt das Unternehmen Lanthipeptide, eine neue

Klasse von Molekülen, die über eine deutlich verbesserte Stabilität und

Selektivität verfügen. Lanthio Pharma konzentriert sich insbesondere auf den

"protektiven Arm" des Renin-Angiotensin-Systems (RAS). Dieser Bereich des

körpereigenen RAS-Systems verfügt erwiesenermaßen über hohes therapeutisches

Potential, das bislang aber noch nicht in einen therapeutischen Nutzen umgesetzt

werden konnte. Lanthio Pharma arbeitet derzeit an zwei therapeutischen

Programmen, welche die beiden Schlüssel-Rezeptoren dieses protektiven RAS-

Signalwegs stimulieren. Das am weitesten fortgeschrittene Programm MOR107

(ehemals LP2) ist ein selektiver AT2-Rezeptor-Agonist, der sich in der

Entwicklung gegen diabetische Nephropathie befindet und ebenfalls Potential im

Bereich der idiopathischen Lungenfibrose (IPF) und anderen fibrotischen

Erkrankungen besitzen könnte. MOR107 befindet sich derzeit in der präklinischen

Entwicklung und soll in den kommenden Monaten in die klinische Entwicklung

gebracht werden.



MorphoSys in Kürze:

MorphoSys hat mit der HuCAL-Technologie die erfolgreichste Antikörper-Bibliothek

der Pharma-Industrie entwickelt. Durch den erfolgreichen Einsatz dieser und

weiterer firmeneigener Technologien wurde MorphoSys zu einem Marktführer im

Bereich therapeutischer Antikörper, einer der am schnellsten wachsenden

Medikamenten-Klassen der Humanmedizin.

Gemeinsam mit seinen Pharma-Partnern hat MorphoSys eine therapeutische Pipeline

mit mehr als 100 Antikörper-basierten Medikamenten-Kandidaten unter anderem zur

Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis und Alzheimer aufgebaut. MorphoSys

ist auf die Entwicklung neuer Antikörper-Technologien und Wirkstoffe

spezialisiert, um die Medikamente von morgen herzustellen. MorphoSys ist an der

Frankfurter Börse unter dem Symbol "MOR" notiert. Aktuelle Informationen zu

MorphoSys finden Sie unter http://www.morphosys.de.



HuCAL®, HuCAL GOLD®, HuCAL PLATINUM®, Ylanthia®, 100 billion high potentials®,

arYla®, CysDisplay®, RapMAT®, LanthioPep®, Lanthio Pharma® und Slonomics® sind

eingetragene Warenzeichen der MorphoSys Gruppe.



Diese Veröffentlichung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die

den MorphoSys-Konzern betreffen. Diese spiegeln die Meinung von MorphoSys zum

Datum dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte Risiken und

Unsicherheiten. Sollten sich die den Annahmen der Gesellschaft zugrunde

liegenden Verhältnisse ändern, so können die tatsächlichen Ergebnisse und

Maßnahmen von den erwarteten Ergebnissen und Maßnahmen abweichen. MorphoSys

beabsichtigt nicht, diese in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren,

soweit sie den Wortlaut dieser Pressemitteilung betreffen.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

MorphoSys AG

Dr. Claudia Gutjahr-Löser

Head of Corporate Communications & IR



Jochen Orlowski

Associate Director Corporate Communications & IR



Alexandra Goller

Senior Manager Corporate Communications & IR



Tel: +49 (0) 89 / 899 27-404

investors(at)morphosys.com





