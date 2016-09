Aktionswoche zur Sensibilisierung für Kopf-Hals-Krebs Patienten, Pflegekräfte undÄrzte mit einer Stimme vereint

(ots) -



- Zum vierten Mal startet die jährliche Aktionswoche zur

Sensibilisierung für Kopf-Hals-Krebs mit einer Vielzahl von

Aktivitäten zur Sensibilisierung und Förderung der Früherkennung

dieser Krebserkrankung.

- Das Thema dieses Jahres "Uniting Voices" bringt die Stimmen von

Patienten, Pflegepersonal, Ärtzten und Politikern zusammen, um

Patienten mit Kopf-Hals-Krebs zu unterstützen

- Kopf-Hals-Krebs ist die siebthäufigste Krebsart; global sind

686.000 Menschen v betroffen



Heute, am Eröffnungstag der im vierten Jahr stattfindenden

Aktionswoche zur Sensibilisierung für Kopf-Hals-Krebs (19.23.

September), kündigen die European Head and Neck Society (EHNS) und

die Kampagne "Make Sense" eine Reihe von Aktivitäten an. Diese haben

zum Ziel das Bewusstsein für Risikofaktoren und Symptome bei

Kopf-Hals-Krebs zu erhöhen, um die Frühdiagnose zu unterstützen.



Aufbauend auf dem Erfolg der letztjährigen Kampagne laufen die

Aktivitäten in diesem Jahr unter dem Motto "Uniting Voices" ("Stimmen

vereinigen"): Patienten, Pflegepersonal, Ärzte und Vertreter von

Heilberufen sowie Politiker sollen zur Vereinigung ihrer Stimmen

ermutigt werden, um die Diagnose der Erkrankung und den

Behandlungsablauf zu verbessern.



"In den vergangenen drei Jahren haben das Make-Sense-Team und

Kampagnen-Teilnehmer unglaublich hart dafür gearbeitet, damit die

Kampagne so wirkungsvoll wird, wie sie es heute ist. Wir freuen uns

auf die anstehende vierte Aktionswoche zur Sensibilisierung für

Kopf-Hals-Krebs. Gleichwohl haben wir noch viel Arbeit vor uns, um

das Bewusstsein für die Anzeichen und Symptome weiter zu erhöhen und

so die Frühdiagnose von Kopf-Hals-Krebs zu fördern und letztlich das

Ziel zu erreichen, Leben zu retten," sagte Professor René Leemans,

Präsident der EHNS und Professor sowie Chefarzt für Otolaryngologie -



Kopf- und Halschirurgie am VU University Medical Centre, Amsterdam.

"Im Verlauf der letzten Jahre hat die Häufigkeit von Kopf-Hals-Krebs

zugenommen, und unser Ziel ist es, diese Krebsart weiter zu

bekämpfen, um bessere Behandlungsergebnisse zu erzielen."



Angesichts eines sich wandelnden Patientenbilds bei

Kopf-Hals-Krebs liegt der Schwerpunkt der Aktivitäten in diesem Jahr

darauf, Beteiligten glaubwürdige aktuelle Informationen über

Kopf--Hals-Krebs an die Hand zu geben, und so dazu beizutragen, eine

optimale Diagnose und Behandlung sicherzustellen.



"Make Sense"-Website verweist auf Aktionen



Die Aktivitäten beinhalten die Neugestaltung und Aktualisierung

der "Make Sense"-Website, eine Reihe von Workshops und Patiententagen

in ganz Europa, bei denen Besucher ein kostenloses

Kopf-Hals-Krebs-Screening erhalten, und "Jugendinformationstage", bei

denen sich Studenten und junge Erwachsene über die Krankheit und ihre

Symptome informieren können.



Auf der neu gestalteten "Makes Sense"-Website findet sich eine

interaktive Karte, die die weltweite Aktionen im Rahmen der

Sensibilisierungskampagne darstellt.Die aktualisierte,

benutzerfreundlichere Website soll eine intensivere Einbindung von

Patienten, Pflegepersonal sowie Ärzten und Heilberuflern erleichtern

und einem größeren Publikum bekannt werden.



Die neue Website finden Interessierte unter:

http://makesensecampaign.eu/



Making Sense - die Rolle von HPV



Einer der größten Fortschritte der letzten Jahre in Bezug auf

Kopf-Hals-Krebs war das gestiegene Verständnis für die Rolle des

humanen Papillomavirus (HPV) bei der Krankheitsentstehung. Mehr über

HPV bei Kopf-Hals-Krebs erfahren Sie unter: http://makesensecampaign.

eu/en/cancer-information/hpv-in-head-and-neck-cancer/; neu erstellte

Materialien können auch von dieser Website heruntergeladen werden:

http://makesensecampaign.eu/en/resources/#Leaflets



So können Sie helfen:



Wenn Sie gerne mithelfen möchten, auf das Thema Kopf-Hals-Krebs

aufmerksam zu machen, können Sie:



- Mitdiskutieren auf Twitter verwenden Sie unseren Hashtag

#UnitingVoices

- Die "Make-Sense-Campaign" auf Facebook besuchen posten Sie Ihr

Video mit unserer Kampagnen-Website und verwenden Sie unseren

Hashtag #UnitingVoices

- An lokalen Workshops und Patiententagen zum Thema "Frühdiagnose"

teilnehmen http://makesensecampaign.eu/en/current-activities/

- Menschen ins Gespräch bringen laden Sie unsere Broschüren und

Poster herunter, um über Kopf-Hals-Krebs zu informieren:

http://makesensecampaign.eu/en/resources/



Weitere Informationen erhalten Sie hier:

http://www.makesensecampaign.eu.



Über die Kampagne "Make Sense"



Die Kampagne "Make Sense" der European Head and Neck Society

(EHNS) möchte Bewusstsein für Kopf-Hals-Krebs schaffen und die

Gesundheitsprognosen von Patienten verbessern. Dies soll geschehen

durch:



- Aufklärung über die Krankheitsvermeidung

- Verbesserung des Verständnisses von Anzeichen und Symptomen

- Förderung früher Untersuchungen, Diagnosen und Überweisungen



Die Kampagne "Make Sense" wird von Merck und Boehringer Ingelheim

unterstützt.



Über die EHNS



Die European Head and Neck Society (EHNS) ist eine internationale

gemeinnützige Gesellschaft mit Sitz in Belgien. Die EHNS setzt sich

aus Einzelpersonen, nationalen und multinationalen Gesellschaften

sowie angeschlossenen Arbeitskreisen zusammen, die an der Erforschung

von, der Weiterbildung zu und der Behandlung von Kopf-Hals-Karzinomen

in ganz Europa beteiligt sind. Auch Einzelpersonen aus anderen Teilen

der Welt sind willkommen, eine Mitgliedschaft zu beantragen. Es ist

die Absicht der EHNS, den Wissensaustausch in allen Aspekten

neoplastischer Kopf- und Halskrankheiten sowie höchste Standards für

Forschung, Aufklärung, Weiterbildung, Krankheitsvermeidung und

Patientenversorgung zu fördern. Weitere Informationen über die

Gesellschaft finden Sie unter: http://www.ehns.org



Über Kopf-Hals-Krebs



Kopf-Hals-Krebs beschreibt eine Form von Krebs, der sich im Kopf-

oder Halsbereich findet, u. a. im Mund und in der Zunge

("Mundhöhle"), dem Rachenraum ("Pharynx") und im Kehlkopf ("Larynx"),

wobei Augen, Gehirn, Ohren oder Speiseröhre ausgenommen sind. Diese

Form des Krebses beginnt häufig in den schuppenförmigen Zellen auf

Schleimhäuten im Inneren von Kopf und Hals, beispielsweise in der

Mundhöhle, in der Nase oder im Rachen.



Die wichtigsten Fakten



- Kopf-Hals-Krebs ist die siebthäufigste Krebsart weltweit

- Sie tritt etwa halb so häufig auf wie Lungenkrebs, jedoch doppelt

so häufig wie Gebärmutterhalskrebs

- Bei etwa 60 % der Menschen mit Kopf-Hals-Krebs wird bei der

Diagnose ein lokal fortgeschrittenes Erkrankungsbild festgestellt

- Etwa 60 % der Menschen, bei denen ein fortgeschrittenes Stadium

festgestellt wird, sterben innerhalb von fünf Jahren an der

Krankheit

- Die Wahrscheinlichkeit von Männern, Kopf-Hals-Krebs zu entwickeln,

ist zwei bis drei Mal höher als bei Frauen, wenngleich die

Häufigkeit unter Frauen zunimmt.

- Kopf-Hals-Krebs tritt am häufigsten unter Menschen über 40 Jahren

auf, doch in letzter Zeit hat die Häufigkeit unter jungen Menschen

zugenommen







Pressekontakt:

e

Edward Brightman

+44-(0)20-3595-2430

edward(at)makesensecampaign.eu

Karley Ura

+44-(0)20-3595-2415

karley(at)makesensecampaign.eu



Dies ist eine Pressemitteilung von

European Head and Neck Society (EHNS)

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.09.2016 - 08:02

Sprache: Deutsch

News-ID 1401578

Anzahl Zeichen: 8239

Kontakt-Informationen:

Firma: European Head and Neck Society (EHNS)

Stadt: Brüssel





Diese Pressemitteilung wurde bisher 138 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung