Schweinehochhaus-Enthüller nach Strafbefehl vor Gericht - Vorwurf: Hausfriedensbruch / Presse- und Gerichtstermin am 21.09 ab 10.15 Uhr - Amtsgericht Köthen (bei Halle)

(ots) - 2015 hat das Deutsche Tierschutzbüro und

sein Gründer Jan Peifer erstmals Bilder des sogenannten

Schweinehochhauses in die Öffentlichkeit gebracht. Der Betreiber ging

juristisch gegen das Deutsche Tierschutzbüro vor, er forderte die

Verbreitung der Aufnahmen zu unterlassen. Da er damit scheiterte,

zeigte er offenbar aus Wut und Rachelust den Gründer des Deutschen

Tierschutzbüros, Jan Peifer, wegen Hausfriedensbruch an. Die

Staatsanwaltschaft ermittelte und erließ schließlich einen

Strafbefehl über 20 Tagessätze à 30 Euro (zusammen also 600 Euro.

Dagegen wehrt sich der Tierschützer nun. Am 21.09.2016 kommt es vor

dem Amtsgericht Köthen zur öffentlichen Verhandlung. Jan Peifer und

sein Team werden die Verhandlung nutzen, um erneut auf die

tierschutzwidrigen Zustände im Schweinehochhaus hinzuweisen und die

Schließung dessen zu fordern. Sie werden dazu Plakate mit Fotos aus

dem Schweinehochhaus zeigen und sich die Münder mit Klebeband

zukleben, das Motto der Aktion: "Man versucht uns mundtot zu machen".

Jan Peifer findet klare Worte zu der juristischen Attacke: "Ich habe

Tierschutzverstöße und Gesetzesbrüche dokumentiert und statt dem

Tierquäler den Prozess zu machen, stehe ich vor Gericht, das ist ein

Skandal!"



Pressetermin:



Wann: 21.09.2016 ab 10:15 Uhr (um 11 Uhr beginnt die öffentliche

Verhandlung)



Aktion: Tierschützer demonstrieren mit Schildern vor Gericht

(zudem kleben sie sich die Münder mit Klebeband zu - Motto "Man

versucht uns mundtot zu machen")



Kontakt: Jan Peifer, Gründer Deutsches Tierschutzbüro, Tel.:

0171-4841004



Weitere Informationen: http://www.schweinehochhaus-schliessen.de



Die Hintergründe:



In Maasdorf bei Köthen (Halle) steht das sogenannte

Schweinehochhaus. Auf 6 Etagen werden 500 Zuchtsauen gehalten, die



jedes Jahr zehntausende Ferkel auf die Welt bringen. Transportiert

werden die Tiere mit 2 Fahrstühlen, einzigartig in ganz Europa.

Bereits letztes Jahr enthüllte das Deutsche Tierschutzbüro erstmals,

dass die Schweine in viel zu kleinen Käfigen (sogenannte

Kastenstände) gehalten werden. Die Aufnahmen hatte Jan Peifer

erstellt. Er hat sich in einer Nacht-und-Nebelaktion in das

Schweinehochhaus geschlichen. Der Betreiber zeigte ihn daraufhin

wegen Hausfriedensbruch an. Zu Unrecht ging die Staatsanwaltschaft

der Anzeige nach, findet Jan Peifer, denn durch die Aufnahmen konnten

Tierschutzverstöße und Gesetzesbrüche aufgezeigt werden, es bestand

zudem ein öffentliches Interesse. Bereits 400-mal ist Jan Peifer

wegen Hausfriedensbruch angezeigt, aber noch nie verurteilt worden.

Entsprechend gelassen sieht er auch diesem Prozess entgegen.



Vor wenigen Wochen hatten diverse Medien über die aktuellen

Aufnahmen aus dem Schweinehochhaus berichtet. "Immer noch werden

Schweine unserer Meinung nach in zu kleinen Kastenständen gehalten

und gegen hygienische Vorschriften verstoßen." so Peifer. Eine

entsprechende Strafanzeige wurde von den Tierschützern gestellt.



Weitere Informationen zur Kampagne "Schweinehochhaus schließen"

finden Sie hier: http://www.schweinehochhaus-schliessen.de







Pressekontakt:

Jan Peifer, Gründer Deutsches Tierschutzbüro, Tel.: 030-27004960,

Mobil: 0171-4841004 (Jan.Peifer(at)tierschutzbuero.de).



Dies ist eine Pressemitteilung von

Deutsches Tierschutzbüro e.V.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.09.2016 - 08:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1401580

Anzahl Zeichen: 3683

Kontakt-Informationen:

Firma: Deutsches Tierschutzbüro e.V.

Stadt: Köthen/bei Halle





Diese Pressemitteilung wurde bisher 118 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung