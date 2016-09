AL-KO sucht die Happy Camper 2016

Zubehör-Gutscheine im Gesamtwert von 7.000 Euro zu gewinne

AL-KO sucht die Happy Camper 2016

(firmenpresse) - Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr sucht AL-KO, einer der weltweit führenden Fahrwerksspezialisten, wieder den Happy Camper des Jahres. An der Aktion kann jeder teilnehmen, dessen Leidenschaft Camping ist und für den es nichts Schöneres gibt, als mit Caravan oder Reisemobil der Sehnsucht entgegenzufahren, aufs weite Meer zu blicken oder vor beeindruckenden Bergpanoramen einen Stopp einzulegen. Wen genau das glücklich macht, sollte unter www.al-ko.com/happycamper an der Wahl zum Happy Camper 2016 teilnehmen. Die Aktion läuft vom 19. September bis einschließlich 19.Oktober 2016. Wer teilnehmen will, lädt ein aussagekräftiges Bild von sich und seinem Caravan oder Reisemobil hoch. Nach Einsendeschluss werden per Zufallsprinzip 50 Kandidaten aus den Kategorien "Caravan" und "Reisemobil" für die Votings ausgewählt. Diese starten am 26. Oktober und enden am 9. November 2016. Die Bilder mit den meisten Likes gewinnen. Auf die Sieger warten wertvolle Preise im Gesamtwert von 7.000 Euro.



Caravan-Kategorie:

-1. Platz: AL-KO Zubehör-Gutschein im Wert von 2.000 EUR (z.B. für die Rangiersysteme MAMMUT oder Ranger)

-2. Platz: AL-KO Zubehör-Gutschein im Wert von 1.000 EUR (z.B. für ein Anti-Schleuder-System AL-KO Trailer Control)

-3. Platz: AL-KO Zubehör-Gutschein im Wert von 500 EUR (z.B. für ein Premium Stützrad, Diebstahlsicherungen oder die AAA Premium Brake)



Reisemobile-Kategorie:

-1. Platz: AL-KO/SAWIKO Zubehör-Gutschein im Wert von 2.000 EUR (z.B. für eine Komfortfederung Air Plus, Vorderachsenfederbein AL-KO Comfort Suspension oder Lastenträger)

-2. Platz: AL-KO/SAWIKO Zubehör-Gutschein im Wert von 1.000 EUR (z.B. für eine Zusatzluftfederung Air Top, Anhängerkupplung oder Lastenträger)

-3. Platz: AL-KO/SAWIKO Zubehör-Gutschein im Wert von 500 EUR (z.B. für mechanische Stützen ClickFix oder einen Tresor)





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.al-ko.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die ALOIS KOBER GMBH

1931 gegründet, ist die AL-KO Fahrzeugtechnik heute ein global agierendes Technologie-Unternehmen mit mehr als 40 Standorten in Europa, Südamerika, Asien und Australien. Mit hochwertigen Chassis- und Fahrwerkskomponenten für Anhänger, Freizeitfahrzeuge und leichte Nutzfahrzeuge steht AL-KO für beste Ergonomie und Funktionalität, höchsten Komfort sowie Innovationen für mehr Fahrsicherheit. Ausgefeilte Innovationsprozesse prägen das Unternehmen, das diesbezüglich mehrfach ausgezeichnet wurde.



Die AL-KO Fahrzeugtechnik und Dexter Axle sind vereinigt unter DexKo Global Inc. (USA). Diese Kombination ist weltweit größter Hersteller von Anhängerachsen und Chassis-Komponenten im leichten Segment. DexKo Global Inc. erwirtschaftet einen Umsatz von fast 1 Milliarde US-Dollar.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Alois Kober GmbH

PresseKontakt / Agentur:

kiecom GmbH

Michael Schneider

Rosental 10

80331 München

schneider(at)kiecom.de

0892323620

www.kiecom.de



Datum: 19.09.2016 - 09:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1401583

Anzahl Zeichen: 1963

Kontakt-Informationen:

Firma: Alois Kober GmbH

Ansprechpartner: Thomas Lützel

Stadt: Kötz

Telefon: +49 8221 97-8239





Diese Pressemitteilung wurde bisher 105 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung