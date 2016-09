Ephedrin bestellen auf rezeptfrei.online: Jetzt Ephedrin ohne rezept kaufen

Das Phenylethylamin-Alkaloid Ephedrin, bis 2006 frei verkäuflich, ist heute nur noch auf Rezept erhältlich. Darüber hinaus ist es im Grundstoffüberwachungsgesetz erfasst, das die Ein- und Ausfuhr von Stoffen, die zur unerlaubten Herstellung von Betäubungsmitteln geeignet sind, reguliert. Es existiert eine wachsende Anzahl von Menschen, die seitdem auf alternative Bezugsquellen wie www.rezeptfrei.online ausweichen, wo sie ohne Arzneimittelrezept ephedrinhaltige Präparate bestellen. Wer diesen Weg wählt, muss der eigenen Gesundheit zuliebe zumindest einige grundlegende Anwendungshinweise beachten.

(firmenpresse) - Ephedrin ist in Deutschland seit 2006 nur noch auf Rezept erhältlich. Davor unterstand es zwar der Apothekenpflicht, doch es stand jedermann unabhängig von einer ärztlichen Verschreibung zur Verfügung. Es galt lange Zeit als moderates Aufputschmittel und als nebenwirkungsarmer Fatburner. Als die Hinweise auf gesundheitliche Schäden durch den Ephedringebrauch immer augenfälliger zutage traten, beschloss der Gesetzgeber, die Notbremse zu ziehen und den Zugang zu erschweren.



Im Internet ist es nach wie vor eine Leichtigkeit, ohne Rezept Ephedrin zu bestellen. Zum Beispiel gibt es Plattformen wie rezeptfrei.online, die auf Dopingmittel für Kraftsportler spezialisiert sind und ihre Produkte aus dem europäischen Ausland in die Bundesrepublik verschicken. Man vertraut offensichtlich auf die eher niedrige Wahrscheinlichkeit, dass neutral verpackte Postsendungen innerhalb der EU einer stichprobenartigen Zollkontrolle zum Opfer fallen. In der Tat beträgt das Risiko nur ca. 1 %, wie ein Test der Verbraucherschutzzentrale Nordrhein-Westfalen aus dem Jahr 2014 zeigt. Darüber hinaus muss der Konsument keine ernsthaften Konsequenzen befürchten. Der Erwerb und Besitz geringer Mengen sind nur Ordnungswidrigkeiten und somit in ihrer juristischen Tragweite mit einem Strafmandat wegen Falschparkens zu vergleichen. Sämtliche Händler haben ihren Firmensitz im Ausland, wo sie offensichtlich vom Zugriff deutscher Behörden verschont bleiben.



Kunden, die online Ephedrin bestellen, sind in drei Hauptgruppen unterteilbar. Die größte Gruppe ist in der Bodybuilding- und Kraftsportszene zu finden. Dort gilt der Wirkstoff als problemlos verträgliches Aufputschmittel für Sportler, die die Wirkung legal erhältlicher Stimulanzien wie etwa Koffein und Guaraná als ungenügend empfinden. Mit geringem Abstand folgen jene, die wegen vermeintlichen oder realen Übergewichts rasch abnehmen wollen. Der Substanz wird nachgesagt, dass sie die Fettverbrennung fördert; sie erhöht die durchschnittliche Körpertemperatur und die Energie für die Temperaturerhöhung wird aus der Verbrennung von Körperfett gewonnen. Darüber hinaus steigert sie den Bewegungsdrang sowie die allgemeine körperliche Aktivitätsbereitschaft, was ebenfalls die Kalorienbilanz beeinflusst. Die dritte Zielgruppe sind Partygänger, die Ephedrinpräparate beim Partyfeiern als Aufputschmittel bzw. Amphetaminersatz benutzen.





Eine andere Interessentengruppe sind Chemiker aus Untergrundlaboratorien, die den Arzneistoff für die Erzeugung von Metamphetamin (Crystal Meth) verwenden. Die Synthese aus Ephedrin ist ein unkomplizierter Weg zur Metamphetaminherstellung, den mit einiger Übung schon Laien ohne chemisches Hintergrundwissen erlernen können. Diese Gruppe bereitet zwar den Behörden viel Kopfzerbrechen, doch sie spielt in absoluten Zahlen nur eine verschwindend geringe Rolle. Der Onlineversand über Plattformen wie rezeptfrei.online ist für Drogenlabors eher uninteressant. Die Mehrzahl der Anbieter versendet nur Einzelpackungen für den Eigenbedarf. Für die Drogenherstellung sind wesentlich bedeutendere Mengen erforderlich. Ein ausgebildeter Chemiker kennt fernerhin zahlreiche andere Herstellungsverfahren mit unterschiedlichen Grundstoffen.



Konsumenten, die die leichte Verfügbarkeit rezeptpflichtiger Ephedrinpräparate zu ihren Gunsten nutzen, müssen bei der Dosierung Vorsicht walten lassen. Die meisten negativen Effekte kommen erst bei einer zu hohen Dosis zum Tragen. Der Erfahrung nach neigen im Besonderen viele Bodybuilder zur Überdosierung. Menschen, die Abnehmen möchten und Partygänger schützen ihre Gesundheit, indem sie auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr durch alkoholfreie Getränke achten. Die Kombination mit Alkohol ist eine gewaltige Belastung für die Nieren. Für Schwangere und stillende Frauen sowie für Kinder ist Ephedrin grundsätzlich ungeeignet. Nähere Informationen: www.rezeptfrei.online/ephedrin-bestellen.







Die Damian-Apotheke bietet ihren Kunden, mit fortschrittlichster Technik ausgestattet, einen exzellenten Service.

Datum: 19.09.2016 - 10:47

