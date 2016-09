Global Guidewires market from 2016 to 2023 scrutinized in new research

Global guidewires market was valued at USD 1,840.3 Mn in 2015, and is expected to reach USD 2,912.6 Mn by 2023, expanding at a CAGR of 5.9% from 2016 to 2023.

(firmenpresse) - Laut dem jüngsten Bericht von Credence Research, Inc.: USD 2,912.6 Mn zu erreichen "Führungsdrähte MarketGrowth, Zukunftsperspektiven und Wettbewerbsanalyse, 2016-2023" wurde der globale Markt auf USD Führungsdrähte 1,840.3 Mio im Jahr 2015 geschätzt und wird voraussichtlich 2023, bei einer CAGR von 5,9% 2016-2023 erweitert.



Market Insights



Die wachsende Nachfrage nach minimal-invasive chirurgische Verfahren für gezielte Behandlungen wird erwartet, dass für Führungsdrähte in den globalen Märkten zu treiben Nachfrage. Minimal-invasive Verfahren nehmen rasch gegenüber herkömmlichen offenen Operationen aufgrund angebotenen Leistung wie schnelle Verfahrenszeit, geringeres Risiko von Infektionen, weniger Blutverlust, schnelle Recovery-Zeit und Kosteneffizienz. Aufgrund dieser Vorteile werden, minimal-invasive Verfahren zunehmend angenommen chronischen Erkrankungen zur Behandlung, insbesondere bei geriatrischen Patientengruppe.



Führungsdrähte



Die Prävalenz von koronaren und peripheren Einschlüssen ist in seneszenten Bevölkerung signifikant hoch. Kardiovaskuläre Erkrankungen sind weit verbreitet in allen der geographiesand eine der Hauptursachen der Sterblichkeit in der Welt ist. Sesshaften Lebensweise, Augmented Langlebigkeit und andere Arbeits- und Lebensgefahren sind die Hauptbeitragenden für die wachsende Inzidenz von

CVDs, die als Folge des Wachstums der Nachfrage nach minimal-invasive Behandlungen CVD beigetragen hat, die Führungsdrähte für präzise Navigation verwenden.



Basierend auf Produkttypen wird der globale Markt kategorisiert auf Führungsdrähte koronarer, neurovaskuläre, urologische und peripheren Führungsdrähte. Koronare Führungsdrähte ist derzeit das größte Segment Produkt und es wird erwartet Fortschritte bei einer konstanten Wachstumsrate im Prognosezeitraum damit zu weiteren Aufrechterhaltung seiner Führung. Hohe Nutzungsraten von koronaren Führungsdrähten bei chirurgischen Eingriffen und günstige Kostenerstattung für die Produkte in den entwickelten Märkten, zusammen mit stabilen Preisen der zur Verfügung stehenden Produkte wird die Stabilität weiter zu diesem Segment bieten. Initiativen der Hersteller für die Betriebskosten enthalten, und produzieren weitere kostengünstige Verfahren zusätzliche Möglichkeiten für dieses Segment in den aufstrebenden Märkten in Asien-Pazifik eröffnet wird.





Nitinol wird nach und nach die am meisten bevorzugte Herstellungsmaterial für Stents und Führungsdrähte werden. Ihre Superelastizität und Formgedächtniseigenschaften machen Nitinol ein ideales Material für Navigations-Tools und Miniatur-Implantate. Hybrid Führungsdrähte, eine Kombination aus Edelstahl und Nitinol wird erwartet, im Prognosezeitraum der schnellste voran Segment in dieser Kategorie zu sein.



Geographisch, Nordamerika und Europa sind die größten regionalen Märkte für Führungsdrähte. Eine hohe Prävalenz von peripheren und koronaren Verstopfungen, einen großen Pool von geriatrischen Bevölkerung und gut strukturierte Erstattungssystem in Nordamerika und Westeuropa sind die wichtigsten Beiträge zur Dominanz dieser Regionen auf dem globalen Front. Schnelle und erste in der Reihe Zulassung von Führungsdrähten in diesen Regionen ist auch eine bedeutende Erscheinung in diesen Märkten. Asien-Pazifik ist die am schnellsten wachsende Markt für Führungsdrähte. Identifizierung von bisher ungenutzten Chancen, wächst das Bewusstsein, die Verbesserung der Infrastruktur im Gesundheitswesen und Augmented Gesundheitsausgaben sind die wichtigsten Treiber in dieser Region. Große seneszenten Bevölkerung in Japan, China, Indien und anderen Teilen von Asien-Pazifik und wachsenden medizinischen Tourismus in der Region auch dazu beitragen, das schnelle Wachstum des Asien-Pazifik-Markt Führungsdrähte.



Dieser Markt ist hart umkämpft und wird durch schnelle technologische Innovationen gekennzeichnet. Einige der wichtigsten Akteure engagiert in der Entwicklung, Herstellung und den Verkauf von Führungsdrähten sind Abbott Laboratories, Johnson und Johnson, Boston Scientific Corporation, Terumo, Cook Medical, C. R. Bard und einige andere.



Kommentare zur Pressemitteilung