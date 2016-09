Schnell Gartenteiche und vieles mehr angelegt.

Die Sommer werden wärmer und länger, erfreuen Sie sich an dem schönen Spätsommer und genießen Sie entspannte Stunden in Ihrem selbst gebauten Pool oder Ihrem Gartenteich.

(firmenpresse) - Die Sommer in Deutschland werden von Jahr zu Jahr heißer. Da zieht es natürlich immer mehr Menschen in den eigenen Garten, denn dort können die warmen Sonnenstrahlen am besten genossen werden. Doch manchmal macht die Sonne schnell einen Strich durch die Rechnung, denn bei Temperaturen über 35 Grad möchte niemand lange in der Hitze liegen. Für eine optimale Abkühlung im Sommer sorgt ein Pool. Mit diesem können Sie das kühle Nass genießen und müssen sich nicht sorgen, dass die Sonne zu einem Problem wird. Um Geld zu sparen, ist ein Pool zum Selbstaufbau die optimale Wahl.



Pool zum Selbstbau Rundbeckenset Como 4,50x1,20m und 5,00mx1,20m



Die Rundbeckensets COMO sind preiswerte Stahlwandbecken, funktional und leicht aufbaubar. Die Aufbauanleitung ist selbstverständlich dabei. Sie sind frei aufstellbar oder auch in die Erde einzulassen.



Diese Komplett-Sets bestehen aus einer Stahlwand, einer blauen Folie sowie dem angepassten Unterlegvlies, der passenden Filteranlage mit entsprechender Pumpe, einem Mini-Skimmer und einer Mini-Einlaufdüse. Für die Reinigung der Pools ist eine Teleskopstange, ein Bodenabsauger Austria mit seitlichen Borsten und ein Schwimmschlauch beigefügt. Nun steht dem sommerlichen Badespaß nichts mehr im Wege. Gegenwärtig haben wir beide Varianten zum Sonderpreis in unserem Onlineshop unter www.tara-teich-garten.de im Angebot.



Ein Pool zum Selbstbau ist nur eine Möglichkeit, die Ihnen für Ihren Garten geboten wird. Immer mehr Menschen erfreuen sich an einem eigenen Teich. Ein Teich ist eine wunderbare Ergänzung und fügt sich in jeden Garten ein. Der große Vorteil vom Teichbau ist, dass Sie das Modell Ihren Vorstellungen entsprechend wählen können. Wie wäre es mit einem kleinen Teich, einigen Steinen und vielleicht einem kleinen Zulauf? Auch einem großen Schwimmteich steht nichts mehr im Wege, wenn Sie genügend Fläche bieten. Somit können Sie in Sommer in einem Naturpool abtauchen, welcher sich optimal in Ihren Garten einfügt.





Beim Teichbau ist es wichtig, dass Sie dafür sorgen, dass der Teich nicht verschlammt. Gerade in den warmen Sommermonaten bilden sich viele Algen, welche wiederum die Schlammbildung fördern. Deswegen müssen Sie neben einer Teichpumpe auch einen Schlammsauger einsetzen. Ein Schlammsauger übernimmt die Aufgabe, den überflüssigen Schlamm wegzusaugen. Praktischerweise benötigt ein Schlammsauger nicht viel Platz, weshalb Sie das Gerät unauffällig und nebenbei laufen lassen können. Sollte kein Schlammsauger zum Einsatz kommen, werden Sie das schnell bemerken. Das Wasser trübt sich und es kann ein unangenehmer Geruch im Sommer entstehen. Lediglich der richtige Schlammsauger muss gewählt werden.



Schlammsauger Pondovac 5



Der Schlammsauger Pondovac 5 ist dieses Jahr als Neuheit auf den Markt gebracht worden. Es ist der erste preiswerte Hochleistungssauger. Er saugt ohne Unterbrechung dank der integrierten Entleerungspumpe. Er ist im Einsatz sehr flexibel; das Schmutzwasser kann durch den 10-m langen Ablaufschlauch mit C-Anschluss beliebig abgeleitet werden. Die Pumpe fördert das Abwasser auch über Höhendifferenzen.



Mit seinem leistungsstarken 1700W Motor mit optimierter Schaufelgeometrie kann der Sauger bis in eine Tiefe von 2,50m arbeiten. Damit ist er für größere Garten- Schwimm- und Koiteiche, Pools und auch als Nasssauger im Haushalt sehr gut geeignet. Durch die großen Räder mit Flüsterbereifung im BigWheelDesign und dem verstellbaren Griff ist der Pondovac 5 im Gelände leicht zu bewegen. Die Saugleistung beträgt bis zu 8000 l/h; zur Regulierung der Saugleistung ist ein Handregler im Rohr integriert.



Auf Wunsch können Sie Ihren Teich ein wenig verschönern. Die passende Kombination zahlreicher Wasserpflanzen lässt ein einfaches Wasserloch zu einem verwunschenen Teich werden, an dem Sie sich gerne aufhalten. Die Gestaltung mit einigen Steinen, kleinen Flussläufen oder einer üppigen Uferbepflanzung wird Sie glücklich mit Ihrem neuen Teich machen. Optimal ist es, wenn Sie sich direkt im Onlineshop des Unternehmens umsehen. Mehr als 40.000 Marken-Produkte für Teichbau, Gartenbau, Teichtechnik und -pflege sowie Pools, Granitfiguren, Granitmöbel und vieles mehr stehen für Ihren Einkauf zur Verfügung.









http://www.tara-teich-garten.de



Tara-Teich-Garten ist ein ambitioniertes Unternehmen mit der Spezialisierung Garten- und Teichbau. Mit der Internet Präsenz www.tara-teich-garten.de hat der Inhaber, Volker Tara, ein Projekt für höchste Ansprüche umgesetzt, einen Onlineshop mit über 40.000 Marken Produkten rund um das Thema Gartenbau und Teichbau sowie Teichpflege, Pools, Teichtechnik sowie Granitfiguren und Granitmöbel.



Tara - Teich & Garten - NEU

Dieselstraße 11, 04683 Naunhof

