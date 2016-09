Jetzt auf DVD: Relax Yoga - Meine Auszeit

Auszeit vom Alltag gefällig

Relax Yoga - Meine Auszeit (Bildquelle: UPMC GmbH / Fotograf Jon Hernandez)

(firmenpresse) - Das neue Relax Yoga-Programm dieser DVD sorgt für aktive Entspannung und viel neue Energie! Die sanften Yoga-Übungen sind auch für Einsteiger perfekt geeignet und ein wahres Wundermittel gegen Stress und Hektik - Yoga-Nidra inklusive.



Das Relax Yoga-Programm im Überblick

Die zwei Hauptprogramme:



- Aktive Entspannung mit Active Yoga Relax

- Tiefenentspannung mit Yoga-Nidra



Die vier Kurzprogramme:



- Sanfter Einstieg in den Tag mit dem Morgenprogramm 1: Sanft in den Morgen

- Aktiver Tagesbeginn mit dem Morgenprogramm 2: Aktiv in den Tag

- Loslassen und Abschalten mit dem Abendprogramm 1: Loslassen

- Zur Ruhe kommen mit dem Abendprogramm 2: Zur Ruhe kommen



Die sanften Bewegungen, Dehnungen, Mobilisations- und Entspannungsübungen der verschiedenen Programme führen in Einklang mit dem Atemrhythmus zu mehr innerer Ruhe und Kraft. Für die modern adaptierten Programme sind keinerlei Vorkenntnisse nötig. Ausführliche Einleitungen und viele hilfreiche Tipps sorgen zudem für einen leichten Trainingseinstieg.



Mit Abwechslung entspannen

Das vielseitige Yoga-Programm dieser DVD hält für jede Tageszeit und -form das richtige Training bereit. Neue Energie, aktive Entspannung, weniger Stress und eine bessere Schlafqualität: Das alles ermöglicht der abwechslungsreiche Yoga-Mix. Hier findet garantiert jeder seine ganz persönliche Relax-Yoga-Einheit - und das mit erstaunlich wenig Aufwand!



Die Programm-Entwicklerinnen



Stefanie Rohr

Die Diplom-Fitnessökonomin und Yoga-Expertin Stefanie Rohr hat schon zahlreiche erfolgreiche Fitness-Produktionen entwickelt, so auch das Hauptprogramm Active Yoga Relax dieser DVD. Sie ist zudem als lizenzierte Sport-Reha-Trainerin, Wellness Coach, Ausbilderin sowie Ernährungsberaterin und Personal Trainerin tätig. Ihre große Leidenschaft liegt im Unterrichten.



Weitere Infos & Kontakt:

www.stefanie-rohr.de



Annette Arndt



Annette Arndt hat das Yoga-Nidra-Hauptprogramm dieser DVD entwickelt. Sie ist ausgebildete Yoga-, Tennis- und Surflehrerin sowie Diplom-Kommunikationsdesignerin und unterrichtet mit großer Freude in ihrem Yoga-Retreat-Zentrum YogaFriends auf Fuerteventura. Darüber hinaus leitet sie Yogalehrer-Ausbildungen und ist beim Yogalehrerverband Yoga Alliance (US) als erfahrene Yogalehrerin registriert.



Weitere Infos & Kontakt:

http://yogafriends.eu



Technische Daten

Sprache: Deutsch

Bildformat: 16:9

Lander-Code: Alle (0)

Tonformat: DD 2.0

Laufzeit: ca. 102 Min.

Disc-Type: DVD 9



Die DVD ist ab dem 30. September 2016 im Handel oder uber www.fitnessRAUM-shop.de erhaltlich.



Pressekontakt

Unit Production Media Company GmbH

Christiane Haase

Kirchstraße 18

69115 Heidelberg

Telefon: 06221-868 11-21

E-Mail: christiane.haase(at)upmc.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.fitnessraum-shop.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die UPMC GmbH produziert und vermarktet seit vielen Jahren sehr erfolgreich hochwertige Fitness-DVDs. Sie haben bereits mit Kunden und Zeitschriften wie Fit For Fun, Vital, BRIGITTE, Weight Watchers, Women's Health, Men's Health und dem GU-Verlag zusammen gearbeitet. Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.upmc.de oder unter www.fitnessRAUM.de, dem Online-Fitness-Studio mit Hunderten von Online-Fitness-Kursen.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Unit Production Media Company GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Unit Production Media Company GmbH

Christiane Haase

Kirchstr. 18

69115 Heidelberg

ch(at)upmc.de

06221-868 11-21

http://www.fitnessraum-shop.de



Datum: 19.09.2016 - 11:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1401686

Anzahl Zeichen: 3092

Kontakt-Informationen:

Firma: Unit Production Media Company GmbH

Ansprechpartner: Christiane Haase

Stadt: Heidelberg

Telefon: 06221-868 11-21





Diese Pressemitteilung wurde bisher 81 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung