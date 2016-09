WWK ermöglicht Stadionfassade (FOTO)

Die Münchner WWK Versicherungsgruppe, Hauptsponsor und Namensgeber

der Heimspielstätte des FC Augsburg, setzt ein leuchtendes Zeichen in

der Zusammenarbeit mit dem FCA und ermöglicht die Erstellung der

Außenfassade der WWK ARENA.



Die stimmungsvolle WWK ARENA, die im Jahr 2009 eröffnet worden

ist, wird nun auch optisch aufgewertet. Die WWK Versicherungsgruppe

übernimmt die Finanzierung einer leuchtenden Außenhülle. Der Beginn

der umfangreichen Baumaßnahmen ist für November vorgesehen. Mit einer

Fertigstellung ist idealerweise bis zum Frühjahr 2017 zu rechnen.

Jürgen Schrameier, Vorstandsvorsitzender der WWK, betonte bei der

Pressekonferenz in Augsburg: "Die WWK ARENA ist bereits heute ein top

Fußballstadion mit einer einmaligen Atmosphäre. Mit der neuen

Außenhülle wird sie sich optisch in einem einzigartigen und äußerst

modernen Gewand präsentieren. Ich freue mich besonders für Augsburg,

denn nun wird der seit dem Bau des Stadions gehegte Wunsch nach einer

ansprechenden Außenfassade erfüllt."



"Die Stimmung innerhalb der WWK ARENA ist bei unseren Heimspielen

immer großartig. Dank der WWK und der Fassade leuchtet unser Stadion

zukünftig auch außerhalb der Spieltage und stellt so ein

beeindruckendes Aushängeschild Augsburgs dar", freut sich

FCA-Präsident Klaus Hofmann auf die optische Aufwertung.



Die neue Fassade der WWK ARENA besteht aus einem Geflecht aus

aluminiumeloxierten Einzelstäben. Diese werden auf einer Gesamtlänge

von mehr als 20.000 Metern in drei Ebenen plus Lichtebene montiert.

Beleuchtet wird das Geflecht durch 135 eingebundene Leuchtstäbe mit

LED-Ausstattung sowie Mastleuchten mit hochmodernen, energiesparenden

LED-Leuchtstrahlern. Die Grundausleuchtung mit den LED-Stäben und

Strahlern erfolgt in den Farben rot, grün und weiß. Entwickelt und

geplant wurde die Fassadengestaltung von den Stadionarchitekten



Bernhard & Kögl Stadionplanungsgesellschaft bR.



Mit der Errichtung der Fassade unterstreicht die WWK ihr Interesse

an einer dauerhaft ausgerichteten Partnerschaft mit dem

Fußballbundesligisten. Bereits im letzten Jahr startete der

Versicherer sein Engagement als Hauptsponsor beim FC Augsburg.

Darüber hinaus legte die WWK mit dem Erwerb der Namensrechte am

Augsburger Stadion für die Dauer von zehn Jahren inklusive Option auf

weitere fünf Jahre den Grundstein für eine langfristige Beziehung zum

FCA.



Die WWK Versicherungsgruppe ist ein substanzstarker, innovativer

und unabhängiger Finanzdienstleister. Geführt wird das Unternehmen

als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit (VVaG). Als solche ist

die WWK ausschließlich ihren Kunden, also den Mitgliedern,

verpflichtet und agiert unabhängig von Aktionärsinteressen. Solidität

und Finanzstärke zeichnen die WWK aus. Auf das Geschäftsvolumen

bezogen ist die Gesellschaft seit langer Zeit einer der substanz- und

eigenkapitalstärksten Lebensversicherer in Deutschland.







