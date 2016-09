Demenz betrifft Kinder und Jugendliche

(ots) - ZQP-Untersuchung zeigt: Mehr als ein Viertel der

Kinder und Jugendlichen in Deutschland ist im familiären Umfeld vom

Thema Demenz betroffen. Dieses Ergebnis bestätigt die Relevanz des

Leitthemas "Jung und Alt bewegt Demenz", unter dem die heute

beginnende Woche der Demenz in diesem Jahr steht.



Eine Demenzerkrankung ist eine große Herausforderung für den

Erkrankten. An die Bedeutung, die eine solche Erkrankung für Kinder

und Jugendliche hat, wird dabei häufig nicht gedacht. Ein Fehler, wie

die aktuelle, repräsentative Umfrage des Zentrums für Qualität in der

Pflege (ZQP) jetzt unterstreicht: Denn etwa 29 Prozent der Kinder und

Jugendlichen in Deutschland geben an, einen Familienangehörigen mit

einer Demenz zu haben.



Über Empfindungen und Bedürfnisse, die ein demenzerkrankter

Angehöriger bei Kindern und Jugendlichen auslösen kann, wird dennoch

wenig gesprochen - auch weil immer noch zu wenige Untersuchungen dazu

vorliegen. Das ZQP möchte mit der Veröffentlichung seiner Kurzanalyse

dazu beitragen, diesem Thema mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen.

Befragt wurden 1.005 Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17

Jahren. Das Fazit des ZQP: Der Umgang mit der Krankheit ist für viele

ein Thema, bei dem sie auch Unterstützung benötigen.



"Demenz betrifft auch junge Angehörige. Die Erkrankung auf ein

ausschließliches Altersphänomen zu reduzieren, ist falsch", sagt Dr.

Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender des Zentrums für Qualität in der

Pflege. Kinder und Jugendliche dürften im Kontext der Krankheit nicht

vergessen werden.



Das zeigen auch die Zahlen. Die meisten Kinder und Jugendlichen,

die eine Demenzerkrankung in ihrer Familie wahrnehmen, empfinden in

diesem Zusammenhang Belastungen. So macht 58 Prozent traurig, wie

sich der Erkrankte aus ihrer Sicht verändert - 30 Prozent sind sich

unsicher, wie sie mit ihm umgehen sollen. Jeder Vierte äußert Angst,



dem Verwandten könne etwas zustoßen.



Bei den 12- bis 17-Jährigen wurde zudem erfragt, wen sie als

Unterstützung sehen würden, wenn sie bei der Versorgung des

Angehörigen helfen müssten. Von denjenigen, die von einer Demenz in

der Familie betroffen sind, wollen knapp zwei Drittel eine ambulante

Pflegekraft hinzuziehen. Zudem wünschen sich 49 Prozent für diesen

Fall eine Person, die die Familie zu Pflegethemen berät. Einen Chat

oder ein Forum im Internet will über ein Viertel nutzen. Immerhin

noch jeder fünfte Befragte würde in schwierigen Situationen auf ein

Sorgentelefon zurückgreifen.



"Als Gesellschaft müssen wir Kinder und Jugendliche dabei

unterstützen, gut mit dem Thema Demenz umgehen zu können. Die

Aufklärung muss daher altersgerecht zum Beispiel im Kindergarten oder

in der Schule beginnen. Neben der Familie müssen auch unsere sozialen

Unterstützungssysteme dafür sorgen, dass auf akute Sorgen und Fragen

von Kindern richtig reagiert werden kann", betonte Suhr.



Neben den Herausforderungen wurden jedoch auch positive

Erfahrungen in Zusammenhang mit der Demenzerkrankung berichtet: 15

Prozent der Befragungsteilnehmer geben an, viel durch den Umgang mit

an Demenz erkrankten Angehörigen zu lernen. Ebenfalls berichtet fast

jeder Siebte, durch die Krankheit einen stärkeren

Familienzusammenhalt wahrzunehmen.



Weitere Informationen zur Analyse unter www.zqp.de



Methode und Vorgehensweise der Studie



Befragt wurden Minderjährige im Alter von 12 bis 17 Jahren aus dem

gesamten Bundesgebiet, deren Eltern im forsa.omninet-Panel mit etwa

20.000 Personen repräsentiert sind. Die Kinder und Jugendlichen

wurden über die Eltern gefragt, ob sie an der Befragung teilnehmen

wollen.



Art der Befragung: Anonyme schriftliche Online-Befragung

(In-Home-Befragung am PC). Erhebungszeitraum: 14. bis 27. Juni 2016.

Es handelt sich um eine repräsentative Stichprobe in Bezug auf die

Grundgesamtheit n= 1.005.



Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte in der

Gesamtstichprobe. Der Anteil der Kinder und Jugendlichen, der von

Demenz in der Familie betroffen ist, könnte aufgrund der möglichen

Affinität zum Thema in dieser Stichprobe etwas höher als in der

Grundgesamtheit sein.







