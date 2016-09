Winterschlaf tut den Bären gut: Der Mensch ist mit aktiven Wintertagen besser beraten

(firmenpresse) - Experten werden nicht müde, darauf hinzuweisen, wie wohltuend und gesund Aktivurlaub ist. Die Stresshormone werden bei körperlicher Aktivität schneller abgebaut. Sport lenkt von Alltagsproblemen ab. Der Erholungswert von Urlaubstagen, die aktiv gestaltet werden, dauert bis zu zwölf Wochen an. Nichtsdestotrotz darf auch im Aktivurlaub einmal gefaulenzt werden. Eine prickelnde Mischung aus Sport, Aktiv und Entspannung bietet das Aktiv Hotel Gaspingerhof**** in Gerlos. Mit der Zillertal Arena liegt Winterurlaubern direkt vor der Hoteltür eine Eldorado für Wintersport zu Füßen. Beim Skifahren, Langlaufen, Winterwandern, Rodeln, Skitourengehen und Schneeschuhwandern kommen der Kreislauf in Schwung und der Geist zur Ruhe. In gesunder Höhenlage findet jeder Gast Freizeitspaß und Erholung umgeben von der traumhaften Bergwelt des Naturparks Zillertal und des Nationalparks Hohe Tauern. Nach der Bewegung in der Natur ist die traumhafte Wellness- und Wasserwelt des Gaspingerhofs genau der richtige Ort zum Entspannen. Im EmotionSPA wählen Genießer aus einem umfangreichen Angebot an Massage-, Körper-, Beauty- und Kosmetikbehandlungen. Die Außensauna gibt den Blick in die romantische Schneelandschaft frei. Der Gaspingerhof ist ein sehr persönlich geführtes Haus. Mit Langschläferfrühstück, Mittagssnack, Nachmittagsjause und Gourmet-Menüs am Abend versteht es das Küchenteam Tag für Tag, die Feinschmecker zu verwöhnen. Nicht zuletzt das aufmerksame Team, das dem Gast jeden Wunsch von den Augen abliest, macht den Gaspingerhof zu einem Haus zum Wohlfühlen. Wohnt jemand lieber individuell, so liegt nur 500 Meter vom Gaspingerhof das Appartementhaus „Hanni Haus“ mit sechs komfortabel eingerichteten Ferienwohnungen. News für Skifahrer: Die neue Dorfbahn führt direkt vom Gaspingerhof zur Talstation in die top Skiregion mit über 140 Pistenkilometern.



