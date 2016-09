Tragbare Etikettendrucker für Labor, Elektronik, Anlagenkennzeichnung und vieles mehr

Als Brady-Distributor hat MAKRO IDENT die gesamte Druckerpalette an Brady-Etikettendruckern im Programm mit allen dafür passenden Etiketten- und Farbbandmaterialien. Die Etikettendrucker entsprechen, wie auch die Materialien, den gewohnt hohen Brady-Qualitätsstandards.

(firmenpresse) - Für die jeweiligen Anforderungen im Labor, in der Datenkommunikation, Elektronik, Betriebskennzeichnung, Anlagen- und Sicherheitskennzeichnung usw. gibt es auch mobile Etikettendrucker, die für unterschiedliche Etikettengrößen und bestimmte Tagesdruckauslastungen entwickelt wurden.



Das mobile Brady Beschriftungsgerät BMP21-LAB ist für die Kennzeichnung speziell im Labor, in der Datenkommunikation und Elektronik entwickelt worden. Die zu bedruckende Etikettenbreite beträgt maximal 19,05 mm. Mit der integrierten Schneidevorrichtung sind die Endlosbänder selber abzuschneiden. Über die Tastatur wird der Text eingegeben, der im Display angezeigt wird. Etikettenbänder für Temperaturen von plus 120°C (z.B. für Autoklaven) bis minus 196°C (z.B. für die Stickstofflagerung) sind für diesen Drucker verfügbar, um z.B. Laborproben, Leitungen, Kabel zuverlässig kennzeichnen zu können. Dieser Drucker ist für das Bedrucken von bis zu 50-100 Etiketten geeignet (je nach Größe).



Der sehr robuste, mobile Brady Etikettendrucker BMP41 ist für quasi jede industrielle Umgebung geeignet. Der BMP41 ist fallgeprüft, das Gehäuse ist rundum mit einem Schutzgummi ausgestattet, der einen optimalen Schutz gegen Beschädigung bietet. Die maximale Etikettenbreite beträgt bei 25,4 mm. 250 Etiketten können pro Tag mit diesem Thermotransferdrucker mit 300 dpi bedruckt werden. Der BMP41 eignet sich besonders für den Einsatz zum Bedrucken von Kabeletiketten, Etiketten für Klemmblöcke, Patch-Panels usw. Der Drucker enthält verschiedene Druckfunktionen wie z.B. Durckvorschau (auf dem Display), Serialisierung, Zeit-/Datumstempel, feste Länge, Spiegeldruck, Vertikaldruck, Drehen, automatisches Format, Barcodedruck, 445 Symbole, und vieles mehr.



Beim mobilen Brady Etikettendrucker BMP51 handelt es sich um einen tragbaren Thermotransferdrucker mit integrierter Bluetooth-Technologie. Optional erhältlich ist auch eine WiFi-Karte. Dieser Drucker bietet die erforderliche Mobilität für die Kennzeichnung in Bereich der Sprach-/Datenkommunikation, Elektronik sowie im Laborbereich und zur allgemeinen Kennzeichnung.





Mit dem Brady BMP51 können Etiketten bis maximal 38,10 mm bedruckt werden. Der Drucker verfügt, wie alle anderen mobilen Brady-Drucker auch, über eine Schneidfunktion, um die Endlosmaterialien oder vorgestanzten Etiketten mit dem Trägermaterial abschneiden zu können. Bis zu 250 Etiketten pro Tag können mit diesem Thermotransferdrucker mit 300 dpi bedruckt werden. Bis zu 130 Etikettenmaterialien und Endlosbänder stehen für diesen Drucker zur Verfügung.



Der mobile Brady BMP71 Etiketten- und Schilderdrucker ist nicht nur zum Bedrucken von Etiketten gedacht, sondern auch zum Bedrucken von Schildermaterialien bis zu einer maximalen Breite von 50,8 mm. Der BMP71 ist durch seine Vielseitigkeit das perfekte Werkzeug rund um den Etikettendruck für maximal 1.000 Etiketten pro Tag. Standardsymbole aus dem Bereich Elektronik und Telekommunikation sind inklusive. Barcodes vom Typ Code 39 und Code 128 sowie über 500 integrierte Grafiken und Symbole sind enthalten. Schriften sind in den Schriftgrößen von 4 bis 174 Punkt skalierbar.



Die genannten mobilen Brady-Etikettendrucker sind – bis auf den BMP21-LAB – mit einer USB-Schnittstelle ausgestattet, um die Drucker optional auch über einen PC nutzen zu können. Die optional erhältliche Brady-Etikettensoftware LabelMark enthält alle Etikettenformate als Vorlagen bereit. Die optional erhältliche MarkWare Schilder-Software für den BMP71 ist ein effizientes Werkzeug für das Erstellen industrieller Schilder bei der mehr als 1000 Symbole, Bildzeichen und Formatvorlagen enthalten sind.





MAKRO IDENT – Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

• Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt, Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation und vieles mehr.

• Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 35.800 Artikeln

• Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in alle der EU angehörenden Staaten sowie der Schweiz.



Sortiment mit über 35.800 Artikeln

MAKRO IDENT e.K. ist bekannter BRADY-Distributor für kleine bis große Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Behörden, Institute usw. im EU-Raum und der Schweiz. Aus unserem großen Sortiment von über 35.800 Artikeln erhalten Sie von uns ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte.



Produktsortiment

Etiketten, Etiketten- und Schilder-Drucker, Laboretiketten, Patientenarmbänder, Lockout-Tagout Verriegelungen / Warnanhänger, Scafftag Halterungen + Einsteckschilder, Sicherheitskennzeichnung nach ISO 7010, SPC Bindevliese für Öl, Chemikalien und andere Flüssigkeiten, Sicherheits-Software LINK360 und vieles mehr.

Kontaktdaten:

MAKRO IDENT e.K.

Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Bussardstraße 24

82008 Unterhaching

TEL. 089-615658-28

Ansprechpartner: Angelika Wilke

WEB: www.makroident.de

Kommentare zur Pressemitteilung