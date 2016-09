Brocade ist Netzwerkpartner der Nordish Gaming Convention

Brocade sorgt für höchste Netzwerk-Performance auf Norddeutschlands größtem Computerspiele-Event

(firmenpresse) - München-19. September 2016- Brocade (http://www.brocade.de) (NASDAQ: BRCD) ist offizieller Netzwerksponsor der Nordish Gaming Convention. Brocade unterstützt Norddeutschlands größtes Computerspiel-Event mit leistungsstarken Switches, um ein reibungsloses Spielerlebnis zu gewährleisten. Die Nordish Gaming Convention findet vom 22. bis 25. September 2016 im Nordsee Congress Centrum in Husum statt.



Über 700 Teilnehmer werden auf der Nordish Gaming Convention erwartet, von denen 600 in diversen Computerspiel-Turnieren um die Wette spielen. Im Mittelpunkt des Computerspiel-Events stehen Teamwettbewerbe in beliebten PC-Games wie Counter Strike: GO, FIFA 16 und Battlefield 4. Die Turniere werden vor Ort auf Großleinwand wie auch über Livestream-Portale übertragen. Das Unterhaltungsprogramm wird durch eine 2.000 m² große Lasertag-Arena und spontane Spiel-Sessions auf der Hauptbühne ergänzt. Zudem können Teilnehmer ihre Fähigkeiten in 1-gegen-1-Sessions gegen einige der begabtesten E-Sport-Profis Deutschlands messen.



Die moderne Brocade Netzwerk-Infrastruktur und eine 1 Gigabit Internet-Verbindung gewährleisten ein reibungsloses Spielerlebnis für die Teilnehmer. Dazu stellt Brocade einen VDX 6740 Switch als Core Router sowie fünf VDX 6740T-1G Switches als Distribution Switches zur Verfügung. Die VDX 6740 Switches bieten leistungsstarke 10 und 40 GB Ethernet-Ports für hohe Konnektivität mit geringer Latenz. Somit sind sie bestens geeignet für den professionellen Einsatz im E-Sport. Als Gaming-Anschlüsse für die Teilnehmer dienen 35 ICX 6430 Switches. Diese einfach zu verwaltenden Netzwerk-Switches bieten umfassende Funktionalitäten in einer flexiblen Stacking-Architektur mit Layer 3-Routing-Funktionen. Zudem verlost Brocade unter allen Teilnehmern eine neue Oculus Rift Virtual-Reality-Brille, die am Samstag, dem 24. September, live auf der Bühne überreicht wird.





Brocade (NASDAQ: BRCD) Netzwerklösungen unterstützen weltweit führende Unternehmen bei der Weiterentwicklung Ihrer Netzwerke zu innovativen Business-Plattformen. Mit Lösungen für öffentliche und private Rechenzentren bis hin zur Netzwerk-Edge, führt Brocade die Industrie mit dem Übergang in eine New IP-Netzwerkinfrastruktur, die für heutige, digitale Geschäftsprozesse notwendig ist (www.brocade.ch).



