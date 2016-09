67 Auszubildende aus ganz Bayern bei den AccorHotels Welcome Days 2016 in München

Teamgeist, ganz konkret umgesetzt. (Foto: Rebecca Katharina Glöckler/AccorHotels)

(firmenpresse) - So spannend und vielfältig kann Hotellerie sein. Dies erlebten bei den AccorHotels Welcome Days in München insgesamt 67 Auszubildende aus ganz Bayern, als sie sich zum ersten Mal begegneten und gemeinsam Team-Übungen absolvierten. Ursula Grießhaber, AccorHotels Platzbotschafterin für München, brachte es auf den Punkt: „Sie repräsentieren mit Ihren Ausbildungshäusern der Marken Sofitel, Pullman, Novotel, Novotel Suites, Mercure, ibis und ibis Styles die Vielfalt von AccorHotels. Eine Vielfalt, die Ihnen auf Ihrem beruflichen Weg immense Chancen bieten wird.“



Hotel- und Restaurantfachkraft, Köchin und Koch: Die Auszubildenden kamen aus 19 Hotels – und erfuhren bei den markenübergreifenden AccorHotels Welcome Days im Mercure Hotel Orbis München Süd ganz konkret, was sie in den nächsten drei Jahren erwartet. Im Mittelpunkt standen dabei die internationalen AccorHotels Unternehmenswerte Gastlichkeit, nachhaltige Leistung, Pioniergeist, Einfallsreichtum, Vertrauen und Respekt. Diese setzten die Azubis, begleitet von Rebecca Katharina Glöckler (Manager Talent & Culture Marketing Central Europe) und den unterstützenden Trainerinnen, spielerisch effektiv und für sich höchst nachhaltig in die Tat um.



Größter Ausbilder der Branche



Rund 500 Azubis beginnen dort jedes Jahr ihre Ausbildung. Das Unternehmen schafft mit einem umfassenden Fortbildungsprogramm der firmeneigenen „AccorHotels Académie“ und einer intensiven Unterstützung der Berufsanfänger beste Voraussetzungen für eine qualifizierte Nachwuchsförderung. Zum Ausbildungskonzept gehören die „AccorHotels Welcome Days“ – eine Begrüßungsveranstaltung zu Beginn der Ausbildung sowie die „AccorHotels Orientation Days“ für Auszubildende im zweiten Lehrjahr. Zum Ende ihrer Ausbildung können sie ihr Talent beim „AccorHotels Azubi Award“ unter Beweis stellen. Weltweit stehen den Mitarbeitern die Türen zu mehr als 5.000 AccorHotels offen – sehr gute Aussichten auf eine internationale Karriere inklusive (www.accorhotels-ausbildung.de, www.accorhotelsdualesstudium.de, www.accorhotels.jobs).





Über AccorHotels



Als führende Reise- und Lifestylegruppe bietet AccorHotels weltweit einzigartige Erlebnisse in mehr als 4.000 Hotels, Resorts und Residences sowie über 2.500 exklusiven Privatwohnungen. Mit doppelter Kompetenz als Investor (HotelInvest) und Hotelbetreiber (HotelServices) ist der Konzern in 95 Ländern vertreten – in Deutschland mit rund 340 Hotels der Marken Fairmont, Sofitel, MGallery by Sofitel, Pullman, Swissôtel, Novotel, Novotel Suites, Mercure, Adagio, ibis, ibis Styles, ibis budget und Adagio access. Weltweit ergänzen die Marken Raffles, Sofitel Legend, SO Sofitel, Grand Mercure, The Sebel, Mama Shelter und hotelF1 das Portfolio.

Mit seiner Markenkollektion und Erfolgsgeschichte über fünf Jahrzehnte gibt AccorHotels unterstützt vom globalen Team – bestehend aus mehr als 240.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – ein Versprechen: Feel Welcome. Jeder Gast ist eingeladen, am weltweiten Treueprogramm Le Club AccorHotels teilzunehmen. Das Konzernprogramm PLANET 21 – gesellschaftliches Engagement, nachhaltiges und solidarisches Verhalten – setzen alle Hotels gemeinsam mit Gästen und Partnern an den jeweiligen Standorten um. AccorHotels gilt zudem als innovativer Vorreiter für seine Digital-Strategie.

Accor SA ist an der Euronext in Paris (Code ISIN: FR0000120404) und am OTC-Markt in den USA (Code ACRFY) notiert.

Kommentare zur Pressemitteilung