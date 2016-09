18. Kunstmesse Art International im Kongresshaus Zürich

(firmenpresse) - CONTEMPORARY ART INTERNATIONAL ZURICH 2016

18. Internationale Messe für zeitgenössische Kunst

30. September - 2. Oktober 2016

Kongresshaus Zürich

11 - 20 Uhr



Tageskarte 20 Fr. / ermässigt 12 Fr.

Vorverkauf: Ticketcorner.ch



CONTEMPORARY ART INTERNATIONAL ZURICH ist die Publikums-und Verkaufsmesse für Kunst in Zürich. Internationale Galerien und Künstler stellen Kunstwerke aus den Bereichen Malerei, Grafik, Skulptur und Fotografie aus.



Dieses Jahr zeigen 80 Aussteller Kunst von 5 Kontinenten. Zu erleben ist die Ausstellung bis Sonntag, 2. Oktober im Zürcher Kongresshaus.



Seit 1999 konnte sich die Kunstmesse mit Qualität und Internationalität als öffentliche Fach- und Publikumsmesse in Zürich etablieren. Die jährlich stattfindende Kunstschau ist ein Begegnungsort für Fachleute, Sammler und das kunstinteressierte Publikum.



Die ART INTERNATIONAL ZURICH hat sich zu einer Institution auf dem Schweizer Messemarkt entwickelt, an der kunstaffine Menschen nicht mehr vorbeikommen. Neben dem erfolgreichen Verkauf von Kunstwerken finden Besucher und Aussteller hier viel Platz für persönliche Gespräche, zum Kontakte knüpfen und Netzwerken. Auf dieser Kunstmesse wird moderne und junge Kunst erfrischend unverkrampft präsentiert, Neuentdeckungen inklusive.



Im Vorjahr kamen 20'000 Besucher auf die Messe, womit wieder Zuwachs zum Vorjahr verzeichnet werden konnte. Die Aussteller konnten sehr erfolgreich Verkäufe tätigen.



Die Schweizer Kunstmesse ist Verkaufsausstellung, Fachmesse und Publikumsveranstaltung in bester Citylage. Im schönen und gepflegten Ambiente besticht die Messe mit hochkarätigen Kunstwerken aus den Bereichen Malerei, Grafik, Skulptur und Fotografie, die hier einer breiten Käuferschicht angeboten werden.



