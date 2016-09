HDT-Lehrgang Vermittlung der Fachkunde für die Erstellung von Sicherheitsdatenblättern an der Ostsee

Fortbildung am 04.-06. Oktober 2016 in Scharbeutz zu der nach EU Chemikalienrecht (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 REACH) geforderten Qualifikation für die Ersteller

Nach dem Europäischen Chemikalienrecht und der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sind die Hersteller/Lieferanten von Stoffen und Zubereitungen verpflichtet, für nahezu alle Produkte Sicherheitsdatenblätter zu erstellen. Mit dieser anspruchsvollen und schwierigen Aufgabe soll nach der REACH-Verordnung eine fachkundige Person beauftragt werden. Wer Stoffe und Produkte in Verkehr bringt, sollte sicherstellen, dass die fachkundigen Personen entsprechende Schulungen und Auffrischungskurse erhalten haben. Die Veranstaltung vermittelt die Basisqualifikation zur Erfüllung dieser Aufgabe. Im Seminar Vermittlung der Fachkunde für die Erstellung von Sicherheitsdatenblättern werden bereits die in Kürze bevorstehenden Änderungen im Anhang II der REACH-Verordnung berücksichtigt.



Inhalt

*Chemikalienrechtliche Bestimmung

*Aufgaben und Bedeutung des Sicherheitsdatenblattes

*Physikalisch-chemische Eigenschaften

*Beurteilung toxikologischer / ökotoxikologischer Angaben

*Überblick zum Transportrecht

*Einstufung und Kennzeichnung

*Übungen und Diskussion

*Maßnahmen für den sicheren Umgang

*Vollständigkeit und Plausibilität der Angaben

*Diskussion und Sammlung offener Fragen

*Hilfsmittel bei der Erstellung

*Die einzelnen Abschnitte des Sicherheitsdatenblattes

*Übungen zum Erstellen von Plausibilitätsprüfung

*Werkzeuge für die Erstellung und den Datenaustausch



Die Veranstaltung richtet sich an Mitarbeiter von Herstellern chemischer Produkte (insbesondere Zubereitungen), Vertreiber oder Importeure, die mit der Erstellung von Sicherheitsdatenblättern beauftragt sind, Sicherheitsbeauftragte, Behördenvertreter oder Institutionen, die mit der Prüfung/Erstellung von Sicherheitsdatenblättern beauftragt sind.





Referenten





Dipl.-Geogr. Norbert Kluger

GISBAU - Gefahrstoff-Informationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Frankfurt am Main



Dr. Kerstin Rathmann

GISBAU - Gefahrstoff-Informationssystem der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, Frankfurt/Main



Dr. Anita Hillmer

Volkswagen AG, Wolfsburg



Dipl.-Ing. Joachim Boenisch

ESKA-Ingenieurgesellschaft mbH, Hamburg





Das Seminar Vermittlung der Fachkunde für die Erstellung von Sicherheitsdatenblättern findet statt am 04.-06. Oktober 2016 in Scharbeutz.

Weitere Termine sind der 17.-19. Januar 2017 in Essen sowie der 03.-05. Mai 2017 in Essen.

Das Haus der Technik (HDT) versteht sich als Plattform für Wissenstransfer und Weiterbildung auf höchstem Niveau. Mit weit über 80 Jahren Erfahrung als unabhängiges Weiterbildungsinstitut für Fach- und Führungskräfte stellt es sich als eine der führenden deutschlandweiten Plattformen für innovationsbegleitenden Wissens- und Know-how-Transfer in Form von fachspezifischen Seminaren, Symposien und Inhouse-Workshops dar.

Der Grundgedanke seiner Gründerväter ist dabei in seiner modernen Variante immer noch präsent: Unternehmen im Wettbewerb durch Dienstleistung rund um den wissensbasierten Arbeitsplatz zu unterstützen.

Das HDT verbindet Wissenschaft und Forschung mit der Wirtschaft. Als Kooperationspartner der RWTH Aachen sowie der Universitäten Bonn, Braunschweig, Duisburg-Essen und Münster pflegt das HDT engen Kontakt zu Unternehmen und Forschungseinrichtungen und präsentiert sich somit als Forum für Austausch von Wissen und Erfahrung.

Etabliert haben sich zahlreiche Tagungen als Branchentreffs, so z.B. die "Essener Brandschutztage", "Essener Gefahrstofftage", "Essener Explosionsschutztage" oder "Brandschutz im Tanklager".

