Ringler Research: Studie über den Silberproduzent GoGold Resources veröffentlicht / Analytischer Bewertungskurs 2,25 CAD / 1,55 (+127% Kurspotenzial)

Original Research von Ringler Research, eine Marke der Ringler Consulting and Research GmbH



Analyst: Carsten Ringler



Anlass der Studie: Ersteinschätzung vom 19.09.2016



Analytischer Bewertungskurs: 2,25 CAD / 1,55?



Schlusskurs vom 16.09.2016: 0,99 CAD / 0,64?



Mögliches Kurspotential zum analytischen Bewertungskurs: 127%



Branche: Bergbau



ISIN Nummer: CA38045Y1025



Wertpapierkennnummer:A1JAES



Wir berichten in unserer Finanzanalyse über das Unternehmen GoGold Resources, das diverse Edelmetallprojekte in Mexiko besitzt und weiterentwickelt. Der Autor Carsten Ringler beschreibt die Projekte und führt diverse Kalkulationen durch. Als herausstechendes Ergebnis nennt Carsten Ringler:?GoGold ist einer der profitabelsten Silberproduzenten in Mexiko mit vielversprechenden Wachstumsplänen.?



Über das analysierte Unternehmen:



GoGold Resources ist ein in Kanada ansässiger Silber- und Goldproduzent mit Projekten in Mexiko.



The firmeneigene Parral Mine befindet sich in der kommerziellen Produktion ? in 2015 wurden 1,3 Mio. Unzen SilberEq zu niedrigen reinen Förderkosten von 8,42 USD gefördert. Das Projekt Santa Gertrudis befindet sich im Entwicklungsstadium, hier wird die Produktionsaufnahme in naher Zukunft angestrebt.



GoGold hat ein ausgewogenes Projektportfolio zusammengestellt, dass in den nächsten Jahren reichlich Cash-Flow generieren dürfte.



GoGold Resources ist an der Kanadischen Wertpapierbörse und an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Mehr Informationen zu den Projekten und dem Unternehmen finden Sie unter: http://gogoldresources.com/





Ringler Consulting and Research GmbH wurde im Jahr 2014 von Herrn Carsten Ringler gegründet, der die Gesellschaft als Geschäftsführer vertritt. Die Gesellschaft bietet vielfältige

Consulting-Dienstleistungen für Bergbauunternehmen und institutionelle Kapitalmarktteilnehmer.

Zum Angebot gehört unter anderem die Erstellung und Distribution von Research Aktienstudien zu Bergbaugesellschaften.



Ringler Consulting and Research GmbH verfügt über exzellente Kontakte zu Entscheidungsträgern aus diversen Bereichen der Bergbau- und Finanzindustrie wie z.B.

Fondsmanagement, Portfoliomanagement, Handelsabteilungen und Analysten

Family Offices, Vermögensverwaltern und vermögenden Privatanlegern

Geologen, Bergbauingenieuren und zahlreichen CEOs / COOs / CFOS von Bergbaufirmen



Eine steigende Anzahl von Entscheidungsträgern vertraut bereits auf unserer internationales Expertennetzwerk und analytisches Know-How bei der Identifizierung und bankenunabhängigen Bewertung von Bergbaufirmen.



So haben wir ein einzigartiges quantitatives Scoring-Modell (RR-Score) entwickelt, dass mit 65 Kennziffern und Ratios eine Vorselektion der attraktivsten Titeln aus unserer Datenbank bietet, die insgesamt 3.145 Firmen enthält. Mit unserer multidimensionalen Betrachtung und Analyse-Tools des Sektors lassen sich auch LONG/SHORT Handelsstrategien auf Einzeltiteleben via CFDs aufsetzen.



Wir bzw. Investoren aus unserem Netzwerk tätigen selber antizyklische Investments in aussichtsreiche, unterbewertete Firmen aus dem Bergbausektor.



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter: www.mining-research.de

