In den Dünen am Meer wohnen

Immer mehr Menschen tun es zu Beginn der kalten Jahreszeit den Zugvögeln gleich. Sie kaufen eine Immobilie in Spanien& wohnen in den Dünen am Meer.

In Spanien am Meer wohnen

(firmenpresse) - Wenn die Tage kürzer und kühler werden denken viele mit Wehmut an den vergangenen Sommerurlaub zurück. Im Gegensatz zu früher schreiten immer mehr Menschen zur Tat. Sie suchen sich eine zweite Heimat und kaufen in Spanien am Meer oder am Golfplatz eine Immobilie.



Was steckt hinter dem Trend, in Spanien am Meer zu wohnen?

Niemand will mehr um der Karriere willen so lange ausharren, bis der Arzt kommt und die Gesundheit ruiniert ist. Darüber hinaus gibt es die Rente mit 63. Auch flexible Rentenlösungen ermöglichen neue Lebensformen.



Am Meer wohnen und sein Know-how vermarkten.

Wer ein wertvolles Know-how erworben hat profitiert von der Entwicklung, dass Angestellte immer weniger an den Standort eines Arbeitgebers gebunden sind. Längst gehört es zum Alltag, dass Investment Banker der Deutschen Bank in Jacksonville, Florida und selbstständige Unternehmer mit einer Firma in London von Spanien aus arbeiten.



In Spanien am Meer wohnen mit einem neuen Lebenskonzept.

Die veränderten Einstellungen zur Arbeit und zur Gesundheit inspirieren neue Arbeits- und Lebenskonzepte:

-Man will dort wohnen und arbeiten, wo man sich wohl fühlt und glücklich ist.

-Man setzt auf eine neue Heimat wie beispielsweise auf Spanien am Meer, wo der Winter milder, das Klima gesünder und das Leben beschwerdefreier ist.

-Man macht sich vermehrt Gedanken über die Finanzierbarkeit seines immer länger dauernden Lebens und sucht eine neue Heimat, die tiefere Lebenshaltungskosten aufweist.

-Man will nochmals was Neues sehen und erleben und damit sein Leben im Alter bereichern.

-Man will die zu groß gewordene Immobilie abstoßen und für weniger Geld eine Immobilie in Spanien am Meer kaufen.

-Das übriggebliebene Geld aus dem Verkauf soll das Renteneinkommen und die Lebensqualität im Alter verbessern.



AM MEER WOHNEN: So nutzen Sie meine Erfahrungen kostenlos.

Der Schweizer Alex Meierhofer, Inhaber der Plattform WOHNEN AM MEER, hat mit seiner Familie vor über 20 Jahren in Spanien eine neue Heimat gefunden. Meierhofer empfiehlt: melden Sie sich hier vorerst für den kostenlosen Newsletter (http://www.ammeerwohnen.com/newsletter/) an. Sie erhalten so immer die neuesten Angebote mitgeteilt. Möchten Sie Ihre zweite Heimat aktiv suchen, können Sie Ihre Anforderungen an Wohnort und Immobilie in meinem Wunschzettel (http://www.ammeerwohnen.com/persoenliches-wunschformular/) formulieren. Wir suchen danach für Sie kostenlos im gesamten Angebot nach Ihrer Wunschimmobilie."





Maklerservice AM MEER WOHNEN spart Ärger, Geld und Zeit

Meierhofer zum weiteren Vorgehen: "Sind erst einmal passende Objekte recherchiert, erwarten wir Sie für eine Besichtigungstour vor Ort. Bei Interesse erhalten Sie die Möglichkeit, kostenlos zwei Nächte in unserer Firmenwohnung mit Meerblick (http://www.ammeerwohnen.com/wohnen-am-meer/wohnung-am-meer-mieten/immobilie/wohnung-el-limonero/) zu verbringen. Wir begleiten Sie durch den Kaufprozess und sind auch nach dem Kauf für Sie da. Das spart Ärger, Geld und Zeit!





Das von Alex Meierhofer gegründete Pionierunternehmen AM MEER WOHNEN geht neue Wege bei der Vermittlung von Wohneigentum am Meer. Es nimmt als erstes Unternehmen in Spanien die Interessen des Käufers wahr und unterstützt diesen beim Kauf seiner Traum Immobilie in Spanien am Meer mit einem Rundum-sorglos-Paket, das Ärger, Geld und Zeit spart. Ob für Urlaub, Auszeit, Arbeit, Ruhestand, Überwinterung, Auswanderung oder für die Errichtung eines Wohnsitzes in Spanien am Meer. Das Unternehmen erfasst die Wünsche von Interessenten, sucht die passende Immobilie am Meer, sorgt für eine korrekte Kaufabwicklung, erbringt nach dem Kauf alle vom Kunden erwünschten Dienstleistungen vor Ort und stellt sicher, dass Kunden das Wohnen am Meer jederzeit in vollen Zügen genießen können. Das Unternehmen engagiert sich für neue Wohnformen im Alter, die ein würdiges, selbst bestimmtes und gesundes Leben am Meer ermöglichen.

