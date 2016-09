Am 28. September per Mausklick zur Online-Infoveranstaltung der SGD und Wilhelm Büchner Hochschule

6. Deutscher Weiterbildungstag: Bildungsstandort Pfungstadt informiertüber Fernstudium

(firmenpresse) - Pfungstadt bei Darmstadt, 19. September 2016 - Vom Ernährungsberater-Fernlehrgang über einen Schulabschluss bis zum berufsbegleitenden Master-Studium: Das Weiterbildungsangebot der Studiengemeinschaft Darmstadt (SGD) und der Wilhelm Büchner Hochschule ist vielseitig und umfangreich. Anlässlich des 6. Deutschen Weiterbildungstags, der dieses Jahr unter dem Motto Weiterbildung 4.0 - fit für die digitale Welt steht, bieten das Fernlehrinstitut und die Fernhochschule erstmals eine Online-Infoveranstaltung an, die Interessierten einen Überblick über das Lehrangebot ermöglicht. Am Mittwoch, den 28. September, können Interessierte von 17 bis 20 Uhr per Mausklick an der Veranstaltung teilnehmen (www.sgd.de/weiterbildungstag und www.wb-fernstudium.de/weiterbildungstag).



Ein Karrieresprung, ein Berufswechsel oder der Schritt in die Selbstständigkeit: Es gibt viele Gründe für eine Weiterbildung. Ein berufsbegleitendes Fernstudium bei der SGD oder Wilhelm Büchner Hochschule bietet dabei eine ideale Möglichkeit, Job und Lernen zu vereinbaren. Es lässt sich zeit- und ortsflexibel sowie digital und mobil absolvieren.



Die Online-Infoveranstaltung am 28. September bietet allen Interessierten die Möglichkeit, sich über ein innovatives Fernstudium zu informieren - egal, ob sie sich gerade in München, Berlin oder einem beliebigen anderen Ort aufhalten. In je einstündigen Vorträgen gibt es Informationen über das Bachelor-Fernstudium an der Wilhelm Büchner Hochschule (17 bis 18 Uhr), über das SGD-Fernstudium (18 bis 19 Uhr) sowie das Master-Fernstudium an der Wilhelm Büchner Hochschule (19 bis 20 Uhr). Die Einwahl zur Online-Infoveranstaltung ist unter www.sgd.de/weiterbildungstag oder www.wb-fernstudium.de/weiterbildungstag möglich.





Tag der offenen Tür am gemeinsamen Standort in Pfungstadt

Am 29. September laden SGD und Wilhelm Büchner Interessierte zu einem persönlichen Kennenlernen mit Blick hinter die Kulissen ein. Der Tag der offenen Tür beginnt um 16 Uhr am gemeinsamen Standort in Pfungstadt bei Darmstadt in der Ostendstraße 3 und endet um 19 Uhr. Er bietet den Besuchern die Gelegenheit, mehr über die Vorteile eines Fernstudiums und über das Lernen per Online-Campus zu erfahren. Ebenso gibt es Rundgänge durch die Räumlichkeiten und die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen und sich völlig unverbindlich zum Weiterbildungsangebot beraten zu lassen.



Die Teilnahme am Informationstag ist kostenlos. Die Besucher sind zu Getränken und Snacks eingeladen. Unter www.sgd.de/weiterbildungstag oder www.wb-fernstudium.de/weiterbildungstag finden Interessierte auch Anmeldeformulare und das Programm der Veranstaltung.



Zudem kann man sich ganzjährig montags bis freitags zwischen 8:00 und 20:00 Uhr und samstags zwischen 10:00 und 15:00 Uhr gebührenfrei unter 0800-806 60 00 (SGD) oder 0800-924 10 00 (Wilhelm Büchner Hochschule) informieren.



SGD und Wilhelm Büchner Hochschule:

Deutscher Weiterbildungstag auf einen Blick



Mittwoch, 28. September: Online-Infoveranstaltungen

17:00-18:00 Uhr:

www.wb-fernstudium.de/weiterbildungstag



Bachelor-Fernstudium an der Wilhelm Büchner Hochschule

18:00-19:00 Uhr:

www.sgd.de/weiterbildungstag



Wie funktioniert ein SGD-Fernlehrgang?

19:00-20:00 Uhr:

www.wb-fernstudium.de/weiterbildungstag



Master-Fernstudium an der Wilhelm Büchner Hochschule

Donnerstag, 29. September: Tag der offenen Tür*: Kennenlernen, Blick hinter die Kulissen, Infos zum Online-Campus, Tipps zur Finanzierung, persönliche Beratungsgespräche

16:00-19:00 Uhr

Ostendstr. 3

64319 Pfungstadt bei Darmstadt

*Anmeldung unter www.wb-fernstudium.de/weiterbildungstag oder

www.sgd.de/weiterbildungstag



Über die Wilhelm Büchner Hochschule:

Mit über 6 000 Studierenden ist die staatlich anerkannte Wilhelm Büchner Hochschule die größte private Hochschule für Technik in Deutschland. Das Studienangebot der in Pfungstadt bei Darmstadt ansässigen Fernhochschule richtet sich schwerpunktmäßig an Berufstätige und umfasst Bachelor- und Masterstudiengänge in den Fachrichtungen Informatik, Elektro- und Informationstechnik, Mechatronik, Maschinenbau, Verfahrenstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen und Technologiemanagement. Ebenfalls zum Studienprogramm gehören akademische Weiterbildungen sowie Kurzstudiengänge. Alle Studiengänge zeichnen sich dadurch aus, dass sie nicht nur das nötige technische Fachwissen, sondern auch fachübergreifende Kompetenzen wie Betriebswirtschaft, Führung und Kommunikation vermitteln. Absolventen sind dadurch in der Lage, komplexe Projekte oder ganze Unternehmensbereiche zu führen.



Mit dem Online-Campus "StudyOnline", persönlicher Studienbetreuung, schnell erreichbaren Tutoren sowie einem aktiven Netzwerk versteht sich die zur Klett Gruppe gehörende Wilhelm Büchner Hochschule als Service-Hochschule für Berufstätige. Zertifizierungen nach ISO 9001 und ISO 29990 belegen die hohen Qualitäts- und Servicestandards der Wilhelm Büchner Hochschule. Darüber hinaus sind alle Studiengänge durch die Akkreditierungsagenturen ACQUIN oder ZEvA erfolgreich akkreditiert.

Weitere Informationen unter: http://www.wb-fernstudium.de





http://www.sgd.de



Über die Studiengemeinschaft Darmstadt (SGD):

Die Studiengemeinschaft Darmstadt ist eines der traditionsreichsten und größten Fernlehrinstitute Deutschlands. Jährlich bilden sich ca. 60 000 Fernschüler in mehr als 200 staatlich geprüften und anerkannten Fernlehrgängen in den Bereichen Schulabschlüsse, Sprachen, Wirtschaft, Technik, Informatik und Digitale Medien, Allgemeinbildung sowie Kreativität, Persönlichkeit und Gesundheit weiter.



Bereits seit 2001 bietet die SGD den Teilnehmern die Möglichkeit, ergänzend zum Studienmaterial auf dem Online-Campus waveLearn die Vorteile des E-Learning zu nutzen. Außerdem gibt der individuelle Rundum-Service der SGD Sicherheit und Flexibilität für das Fernlernen in unterschiedlichsten Lebenssituationen. Das zur Klett Gruppe gehörende Unternehmen wurde für seine innovativen Ideen und seine Serviceorientierung bereits mehrmals ausgezeichnet, so beispielsweise vom Branchenverband Forum DistancE-Learning oder von der Initiative Mittelstand. Zertifizierungen nach ISO 9001, ISO 29990 und AZAV belegen die hohen Qualitäts- und Servicestandards der SGD.



Seit der Gründung im Jahr 1948 durch Werner Kamprath zählt die SGD über 850 000 Kursteilnehmer. Die Bestehensquote der Teilnehmer bei staatlichen, öffentlich-rechtlichen und institutsinternen Abschlüssen liegt bei über 90 Prozent. Dies ist auf die persönliche und individuelle Studienbetreuung durch die Fernlehrer zurückzuführen.



Weitere Informationen unter: www.sgd.de

Studiengemeinschaft Darmstadt (SGD)

Maisberger GmbH

Emma Deil-Frank

Claudius-Keller-Straße 3c

81669 München

emma.deil(at)maisberger.com

49 (0) 89-419599-53

http://www.maisberger.com



Kommentare zur Pressemitteilung