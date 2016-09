Whisky & Tobacco Days 2016

(firmenpresse) - Lebensfreude durch kultivierten Genuss - dafür steht die Messe "Whisky & Tobacco Days" der Veranstalter Thorsten Herold, MacMalt Whisky Home, und Jens Tausch, Cigar & Spirits Consultant nun schon seit fast einem Jahrzehnt. Vom 29.10. bis 30.10.2016 werden Produkte aus den Ursprungsländern präsentiert und verkauft.



Die Besucher dürfen sich jedes Jahr auf eine enorme Bandbreite an Whisk(e)ys aus Irland und Schottland freuen. Den Schwerpunkt bilden dabei edle Tropfen überwiegend unabhängiger Abfüller. Aussteller wie die Rum Company und Obsthof am Berg komplettieren das flüssige Portfolio mit außerordentlichen Produkten. Lesungen, Tastings runden das Rahmenprogramm ab. Für das leibliche Wohl sorgt das etablierte Catering BEEF"n BEER.



Die "Tobacco Days" sind deutschlandweit ein einzigartiges Forum für Begegnungen von Genussrauchern, Fachhändlern und Importeuren. Geboten werden herausragende Produkte, die Top-Neuheiten 2016 und umfangreiche Beratung, das alles in einem atmosphärischen Ambiente, das zum Verweilen einlädt.



Ein Trennwand- und Entlüftungssystem vermeidet Beeinträchtigungen im rauchfreien Bereich der "Whisky Days". In der Halle der "Tobacco Days" wird zusätzlich das etablierte Luftreinigungssystem Activair 100 von Airbutler International eingesetzt.



Freuen Sie sich erneut auf kurzweilige Tage in der Stadthalle in Hofheim am Taunus und tauchen Sie ein in die wunderbare Welt des Genusses!



Weitere Informationen unter www.whisky-tobacco.de







Öffnungszeiten



Wann

Samstag, den 29.10.2016, 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Sonntag, den 30.10.2016, 11.00 Uhr bis 18.00 Uhr



Wo

65719 Hofheim am Taunus, Stadthalle Hofheim



Eintritt

Tageskarte inkl. Nosingglas: 10,00 EUR

Wochenendkarte inkl. Nosingglas: 15,00 EUR

Kinder in Begleitung Erwachsener haben freien Eintritt.



Karten

Vorverkauf Bürgerbüro Stadt Hofheim / Tageskasse

Zigarrenhaus Knöß / Hofheim



True Malt Whisky Home / Hofheim

Tabakhaus Büttner / Frankfurt am Main





Die große Leidenschaft von Jens Tausch ist bereits seit Jahren die Sensorik in ihrer kompletten Bandbreite; beginnend mit der Analyse von Parfüm-Düften und der Passion für das Kochen in seiner Jugend, entdeckte er bereits mit 18 Jahren die Vielfalt des schottisches Wasser des Lebens, den Whisky. Daraus entstand eine grundsätzliche Faszination für hochwertige Produkte aus der Welt des Genusses. Die Begegnung mit der Zigarre war also unumgänglich.



Jens Tausch arbeitet unter anderem seit 2003 als freier Redakteur für das Magazin Cigar Journal, ehemals European Cigar Cult Journal. Das bilinguale Magazin für Fine Smoke und Savoir Vivre erscheint Europaweit, in Kanada und den USA.



Aufgrund der grenzüberschreitenden Fachkompetenz wurde Jens Tausch durch den renommierten Whiskygroßhändler Ian MacLeod Destillers Ltd. in eine Expertengruppe berufen, die alljährlich in Broxburn/Schottland den speziellen, streng limitierten Cigar Malt für das jeweilige Jahr auswählte. Zudem leitet Jens Tausch deutschlandweit zahlreiche Seminare und Verkostungen rund um das Thema Whisky und Zigarre.

