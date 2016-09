newgen medicals Medizinisches HdO-Hörgerät

Zertifiziert: digitaler Klangkomfort im winzig kleinen Gehäuse

newgen medicals Medizinisches HdO-Hörgerät, digital, bis 50 dB Verstärkung

(firmenpresse) - Fast unsichtbar und federleicht: Dank digitaler Technik sorgt das Hörgerät (http://www.pearl.de/nc-525-senioren-alltagshilfen.shtml) von newgen medicals (http://www.pearl.de/ar-2-43.shtml) im Mini-Format für optimale Klangqualität bei hohem Tragekomfort.



Entspannter Gespräche führen: Jetzt ohne Nachfragen und Ablesen von den Lippen unterhalten. Gespräche strengen weniger an. Wieder aktiv am Leben teilnehmen!



Stimmen besser verstehen: Dank Filterwirkung hebt der Hörverstärker speziell die Lautstärke im Sprachbereich an.



Klarer hören: Digitale Klang-Optimierung sorgt für störungsfreies Hören ohne lästige Nebengeräusche und Rauschen. Kein Pfeifen mehr im Ohr: Der individuell anpassbare Schallschlauch vermindert lästige Rückkopplungen.



Sparsam im Verbrauch: Dank ausdauernder Batterie extralangen Hörkomfort genießen.



- Medizinprodukt der Klasse II a mit hoher Klangqualität

- Digitales HdO-System mit leistungsfähigem Verstärker

- Reduziert Störgeräusche: rauscharm, unterdrückt Nebengeräusche, geringe Rückkopplung dank Schallschlauch

- Verstärkt akustische Signale um bis zu 50 dB (+/- 5 dB)

- Stufenlose Lautstärke-Regelung

- Verstärkte Frequenz 800 - 2.000 Hz: speziell im Bereich des Sprachverstehens

- Eingangs-Lautstärke: 30 dB

- Ohrpass-Stücke für individuellen Tragekomfort: Schirme in 3 Größen

- Passend für rechtes und linkes Ohr

- Ein/Aus-Schalter

- Sparsam im Verbrauch: nur max. 5 mA

- Stromversorgung: 1 Knopfzelle Typ LR-754 / AG5 (bitte dazu bestellen)

- Maße Verstärker: 4 x 7 x 15 mm

- Gewicht: 4 g

- Hörverstärker inklusive 3 Silikon-Ohrpass-Stücke, 2 anpassbare Silikon-Schläuche, Komfort-Aufbewahrungsbox und deutscher Anleitung



Preis: 49,90 EUR statt empfohlenem Herstellerpreis von 159,90 EUR

Bestell-Nr. NX-9099

Produktlink: http://www.pearl.de/a-NX9099-5250.shtml





PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit 10 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 40.000 Paketen - alleine in Deutschland - und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 15.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten. (www.pearl.de).

PEARL.GmbH

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

presse(at)pearl.de

07631-360-417

http://www.pearl.de



Firma: PEARL.GmbH

Ansprechpartner: Heiko Loy

Stadt: Buggingen

Telefon: 07631-360-417





