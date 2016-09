Die InfluencerCon ist die erste deutsche Influencer Marketing Konferenz in Köln.

Am 27. Oktober 2016 treffen in der Kölner LANXESS arena Fachbesucher auf Experten aus dem Bereich des Influencer Marketings. Diese geben spannende Einblicke in deren Erfahrungen sowie gewonnenen Expertisen. Mit mehr als 20 Top-Speakern, zehn hochkarätigen Influencer und bis zu 450 Besuchern ist die InfluencerCon damit die größte und gleichzeitig erste deutsche Influencer Marketing Konferenz.

Logo influencercon

(firmenpresse) - Am 27. Oktober 2016 treffen in der Kölner LANXESS arena Fachbesucher auf Experten aus dem Bereich des Influencer Marketings. Diese geben spannende Einblicke in deren Erfahrungen sowie gewonnenen Expertisen. Mit mehr als 20 Top-Speakern, zehn hochkarätigen Influencer und bis zu 450 Besuchern ist die InfluencerCon damit die größte und gleichzeitig erste deutsche Influencer Marketingkonferenz.



Stefan Doktorowski, Geschäftsführer .martensgarten und Co-Veranstalter der Konferenz:

„Wir betrachten Influencer Marketing als neue aufstrebende Disziplin, welche aktiv das Online Marketing beeinflusst und zugeordnet werden kann. Egal ob wir von Branding-Kampagnen oder Performance-Marketing sprechen.“



In der LANXESS arena geben sich die Profis auf der Bühne die Klinke in die Hand.

Neben Influencer-Agenturen wie Pulse Advertising und ReachHero werden auch PR- sowie Kommunikationsgrößen wie Haeberlein und Maurer oder die auf Kulinarik, Design und Travel spezialisierte, Frankfurter Agentur Gourmet-Connection erwartet.



Des Weiteren wird das auf Influencer Marketing, Analysen und Monitoring spezialisierte Unternehmen Influencerdb Einblicke liefern und die Thematiken wie Bewertung und Kennzahlenermittlung durchleuchten. Unternehmen wie der familiengeführte Kosmetikhersteller Beyer & Söhne werden das Thema Influencer Marketing aus ihrer Perspektive präsentieren und so einen wertvollen Beitrag leisten.



Es wird ein Stimmungsbild von einigen der wichtigsten, am Markt etablierten Teilnehmer eingefangen. Die InfluencerCon setzt dabei auf einen fundierten Wissenstransfer.

Dafür werden auch Influencer wie Tantja Trutschnig von BloggerBazaar, Nina Schwichtenberg von FashiionCarpet sowie Daniel Fuchs von magic_fox in Interview- sowie Präsentationssituationen für maximale Transparenz sorgen.



„Wir verstehen die InfluencerCon als konsequente Evolution auf dem Gebiet des Influencer Marketing. Wir wollen den Dialog zwischen den relevanten Marktteilnehmern fördern und damit aktiv an der Marktgestaltung einwirken.“ so Benjamin von Martens, Geschäftsführer .martensgarten.





„Besonders freuen wir uns über unseren offiziellen Medienpartner Refinery29, welcher einen eigenen, neunzig minütigen Panel zum Thema „Digital Business & Woman“ durchführen wird. Der Publisher Refinery29 ist inspirierend und informativ. So einzigartig wie die fokussierte Zielgruppe, tolle sowie natürliche Frauen. Refinery29 ist in den USA einer der erfolgreichsten Publisher auf diesem Gebiet und betreut ein eigenes Influencer Netzwerk. „Für uns als Veranstalter war schnell klar, dass es zu einer engeren Zusammenarbeit kommen wird“ so Benjamin von Martens.



Die InfluencerCon ist die einzige, deutsche integrierte Konferenz bei der erfolgreiche Influencer, Marketingmanager, Brandmanager, Publisher sowie Experten aus den Bereichen Kommunikation und PR Erfahrungen mit Ihren Fachbesuchern teilen.



Darüber hinaus werden verschiedene Einblicke in Geschäftsmodelle, Vermarktung und Reichweitenaufbau gegeben. Die renommierte, internationale Kanzlei Morrison|Foerster wird rechtliche Aspekte durchleuchten und Fragen aus den Reihen des Fachpublikums beantworten.



Eine Pflichtveranstaltung für jeden Marketing-Manager sowie Interessenten der Disziplin des Influencer Marketings aus den Bereichen Kommunikation, Werbung sowie Kreation.



Gleichzeitig erhalten die Teilnehmer Zugang auf die StartupCon/Expo und so einen Einblick in die innovative Welt von heute und morgen.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://influencercon.de/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Influencer Marketing Konferenz mit echten Insights aus der Welt des Influencer Marketings findet 2016 zum ersten Mal statt. Eine jährliche Ausrichtung im Rahmen der StartupCon ist geplant.



Die Agentur .martensgarten für Influencer Marketing, Consulting und Content Spaces hat es sich zur Aufgabe gemacht eine Professionalisierung hinsichtlich Influencer Marketing am Markt zu etablieren und eine Homogenisierung sicherzustellen. Darüber hinaus treibt .martensgarten die Kreation von „Content Spaces“ voran. Erlebbarer Content, begeisternde Events und Kreation von Content Hubs.



Dies ist eine Pressemitteilung von

.martensgarten

Leseranfragen:

.martensgarten

Stefan Doktorowski

Benjamin von Martens

Tel.: +49 30 4471 96 20

influencercon(at)martensgarten.com

www.martensgarten.com







PresseKontakt / Agentur:

.martensgarten

Stefan Doktorowski

Benjamin von Martens

Tel.: +49 30 4471 96 20

influencercon(at)martensgarten.com

Reinhardtstrasse 45

10117 Berlin

Germany

www.martensgarten.com





Media24All UG (haftungsbeschränkt)

c/o Headquarters

Neue Weyerstrasse 2

50676 Köln

Medien Agentur

Mobil +49 171 2281554

Mail r.bruestle(at)media24all.de



Datum: 19.09.2016 - 13:05

Sprache: Deutsch

News-ID 1401822

Anzahl Zeichen: 4020

Kontakt-Informationen:

Firma: .martensgarten

Ansprechpartner: Stefan Doktorowski

Stadt: Berlin

Telefon: 03044719620



Meldungsart: Messeinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 20.09.2016

Anmerkungen:



kostenloses Belegexemplar erwünscht

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.