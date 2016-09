"Zum Ausziehen verführt" am 26. September in SAT.1 (FOTO)

Im Bild: Sarah Jessica Parker (r.) macht Matthew McConaughey (l.)

"Zum Ausziehen verführt" am Montag, 26. September 2016 in SAT.1



Tripp (Matthew McConaughey) findet, es ist nirgends so schön wie

im Hotel Mama! Der 35-Jährige hat zwar einen guten Job, ein tolles

Auto und ein gesundes Privatleben, doch zur Verzweiflung seiner

Eltern bringt ihn nichts dazu, sich eine eigene Wohnung zu suchen.

Dann aber lernt Tripp seine Traumfrau (Sarah Jessica Parker) kennen

und erwägt tatsächlich, endlich erwachsen zu werden. Dabei ahnt er

nicht, dass Paula von seinen Eltern angeheuert wurde. SAT.1 zeigt

"Zum Ausziehen verführt" am Montag, 26. September 2016 um 20:15 Uhr.



