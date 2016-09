Das Erste / "Rate mal, wie alt ich bin" - Neues wöchentliches Quiz mit Matthias Opdenhövel / 15 Folgen ab 2. Dezember 2016, freitags um 18:50 Uhr im Ersten (FOTO)

Matthias Opdenhövel präsentiert das neue wöchentliche Quiz im

Ersten: "Rate mal, wie alt ich bin" heißt es ab 2. Dezember, freitags

um 18:50 Uhr. 100.000 Euro stehen für das Kandidatenpaar der Woche

jeweils auf dem Spiel. Feine Intuition und breites Wissen sind

gefordert: Nur, wenn die Kandidaten das Alter von sieben Unbekannten

richtig erraten, dürfen sie die komplette Summe mit nach Hause

nehmen. Je weiter sie mit ihren Tipps danebenliegen, desto weniger

bleibt vom Gewinn - und das Risiko steigt. Pro Spielrunde können sich

die Kandidaten für eine Hilfestellung entscheiden: etwa einen Song

aus dem Geburtsjahr oder ein prominentes Gesicht aus dem gleichen

Jahrgang. Auch eine Erinnerung des Unbekannten kann den

entscheidenden Tipp geben. "Rate mal, wie alt ich bin" ist ein Quiz

zum Mitraten für die ganze Familie. Es basiert auf dem französischen

Format "Guess my Age" und wurde von Vivendi Entertainment und von der

Brainpool TV GmbH an die ARD lizensiert.



Matthias Opdenhövel: "Ich bin ein großer Fan von 'Guess my Age'

und freue mich sehr, die deutsche Quiz-Version zu moderieren."



Frank Beckmann, ARD-Koordinator Vorabendprogramm: "Ich freue mich

auf ein neues spannendes Format im Vorabend. Matthias Opdenhövel

bereichert damit unser erfolgreiches Quizangebot."



"Rate mal, wie alt ich bin" ist eine Produktion der Brainpool TV

GmbH (Produzent Andreas Viek) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD

für Das Erste. Executive Producer ist Elke Kimmlinger (WDR

mediagroup), die Redaktion liegt bei Karin Kuhn (WDR).



