Filmfest Oldenburg: André Hennike für Rolle in "Nordlichter"-Komödie "Strawberry Bubblegums" ausgezeichnet

(ots) - André Hennike hat beim Internationalen Filmfest

Oldenburg für die Komödie "Strawberry Bubblegums" den "Seymour Cassel

Award" als bester Darsteller bekommen. Der Film, der das Festival

auch eröffnete, ist im Rahmen des Nachwuchsprogramms "Nordlichter"

entstanden. Mit dem Programm fördern der NDR, die Filmförderung

Hamburg Schleswig-Holstein (FFHSH) und die nordmedia - Film- und

Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen junge Autoren, Regisseure und

Produzenten aus Norddeutschland. Hennike nahm die Ehrung am Sonntag,

18. September, im Rahmen einer Gala im Oldenburgischen Staatstheater

entgegen. Mit dem "German Independence Honorary Award" wurden dort

die Schauspieler Nicolas Cage und Amanda Plummer sowie der

französische Regisseur Christophe Honoré ausgezeichnet. Auch sie

waren bei dem Festival, das der Branchendienst "Hollywood Reporter"

in diesem Jahr als "Größtes kleines Filmfest Europas" bezeichnet

hatte, zu Gast.



NDR Programmdirektor Fernsehen Frank Beckmann: "Die Auszeichnung

für André Hennike ist ein weiterer Beleg für die Qualität unserer

Debütfilmreihe im NDR Fernsehen. Ich gratuliere ihm herzlich zu dem

Preis und seiner überzeugenden Darstellung! Aus der ersten

'Nordlichter'-Staffel wurde ja bereits der Film 'Vorstadtrocker' bei

den Biberacher Filmfestspielen als bester Fernsehfilm ausgezeichnet.

Mit 'Ostfriesisch für Anfänger' mit Dieter Hallervorden startet

demnächst der erste Film der Reihe im Kino. Die 'Nordlichter' sind

nicht nur ein wichtiger Beitrag zur Nachwuchsförderung, sondern auch

ein großer inhaltlicher Gewinn für das NDR Fernsehen."



In "Strawberry Bubblegums" spielt André Hennike einen Mann mit dem

Pseudonym Udo Ochsenschwanz. Der ist ein ehemaliger Porno-Drehpartner

von Paula (Jasmin Tabatabai). Als Paulas Tochter Lucy (Gloria Endres

de Oliveira) entdeckt, dass sie bei einem entsprechenden Dreh gezeugt



wurde, macht sie sich gemeinsam mit Udo auf die Suche nach ihrem

Vater. Die mit "Strawberry Bubblegums" geförderten "Nordlichter" sind

Cherokee Agnew (Drehbuch), Frauke Kolbmüller (Producerin) und

Benjamin Teske (Regie). "Strawberry Bubblegums" ist eine Produktion

der Wüste Medien GmbH.



Das NDR Fernsehen zeigt "Strawberry Bubblegums" am 3. November um

22.00 Uhr als Auftakt der zweiten Staffel mit neuen

"Nordlichter"-Produktionen. Neben diesem Film gehören die Komödien

"Plötzlich Türke", "1000 Mexikaner" und "Ostfriesisch für Anfänger"

zu dieser Staffel. "Plötzlich Türke" und "1000 Mexikaner" haben am

10. bzw. 17. November im NDR Fernsehen Premiere, "Ostfriesisch für

Anfänger" mit Dieter Hallervorden ist vom 27. Oktober an zunächst im

Kino zu sehen. Die Redaktion für die "Nordlichter" haben Sabine

Holtgreve und Daniela Mussgiller (NDR).



