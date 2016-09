SPD-Vize Ralf Stegner zu Ceta: "Die Kanzlerin schweigt und tut nichts"

(ots) - Vor dem Parteikonvent der SPD zum umstrittenen

Freihandelsabkommen Ceta hat Vize Ralf Stegner Bundeskanzlerin Angela

Merkel scharf kritisiert. "Die Kanzlerin schweigt und tut nichts, wie

immer", sagte der Politiker am Montag dem Sender phoenix. "Die SPD

ist die einzige Partei, die sich kümmert, dass die Globalisierung

Regeln bekommt. Die CDU sagt: Augen zu und durch, egal was die

Kanadier wollen. Andere sagen, wir müssen gar nicht erst reden." Der

Parteivorsitzende und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel habe in

Kanada bereits einiges erreicht.



Er sei optimistisch, dass beim SPD-Konvent in Wolfsburg nun ein

Beschluss gefasst werde, der eine Mehrheit bekomme, sagte Stegner

weiter. "Alle anderen Parteien sagen nur ja oder nein, ohne zu

argumentieren."







Datum: 19.09.2016 - 12:40

