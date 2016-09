"Traumwagen"-Verlosung von Auto Bild: Gewinner nimmt Kia Optima Sportswagon in Empfang (FOTO)

(ots) -

Die 180 kW (245 PS) starke GT-Version des neuen Kombis gehört zu

dem Gewinnspiel "30 Traumwagen für 30 Tage", das die Fachzeitschrift

zu ihrem 30. Jubiläum veranstaltet hat



Große Freude im Autohaus Rudi Bachmann im hessischen

Wehretal-Hoheneiche: Christian Köbrich aus Hessisch Lichtenau,

Gewinner der Aktion "30 Traumwagen für 30 Tage" von Auto Bild, nahm

am Samstag den Smart-Key des neuen Kia Optima Sportswagon in Empfang.

Eine Woche vor der offiziellen Markteinführung konnte sich der

glückliche Gewinner ans Steuer des ersten Mittelklassekombis von Kia

setzen und das exklusive Ambiente der 180 kW (245 PS) starken

GT-Version genießen. Denn dieser Sportkombi ist nicht nur das

leistungsstärkste Modell, das Kia bisher in Europa angeboten hat,

sondern verfügt auch über eine umfassende Luxus- und

Hightech-Ausstattung - von Ledersitzen über ein intelligentes

Parksystem bis zur sensorgesteuerten elektrischen Heckklappe.



Die Fachzeitschrift Auto Bild hatte zu ihrem 30-jährigen Bestehen

30 "Oldies, SUVs, Wohnmobile und heiße Sportler" zusammengestellt,

aus denen die Gewinnspielteilnehmer ihren ganz persönlichen

Traumwagen wählen konnten. Mehr als 1.000 Teilnehmer wünschten sich

den Kia Optima Sportswagon GT. Für Christian Köbrich ist sein Traum

jetzt wahr geworden.



Bildhinweis:



Das Bild zeigt (von rechts) den Gewinner Christian Köbrich mit

Sascha Sonntag, Distrikt Manager Area West Kia Motors Deutschland,

und Karl Saakel vom Autohaus Rudi Bachmann.



Bildmaterial zu dieser Pressemitteilung sowie diesen Text als

Download (doc und pdf) finden Sie unter press.kia.com/de.



* Gemäß VO 715/2007/EG in der jeweils geltenden Fassung weist der

Kia Optima Sportswagon 2.0 T-GDI folgende Verbrauchs- und

Emissions-Werte auf:



Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts 11,8; außerorts 6,1;



kombiniert 8,2; CO2-Emission: kombiniert 191 g/km



Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu

den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen

können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die

CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen"

entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT

Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760

Ostfildern (www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.







Pressekontakt:

Kia Motors Deutschland GmbH

Susanne Mickan

Leiterin Unternehmenskommunikation

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Tel.: 069-15 39 20 - 550

Fax: 069-15 39 20 - 559

E-Mail: presse(at)kia.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

KIA Motors Deutschland GmbH traumwagen-aktionautobildgewinnerkiaoptimasportswagongt.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.09.2016 - 12:36

Sprache: Deutsch

News-ID 1401833

Anzahl Zeichen: 2935

Kontakt-Informationen:

Firma: KIA Motors Deutschland GmbH traumwagen-aktionautobildgewinnerkiaoptimasportswagongt.jpg

Stadt: Frankfurt





Diese Pressemitteilung wurde bisher 35 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung