Testlauf von Educ'ARTE: ARTE startet ein neues Video-On-Demand-Angebot für Lehrer und Schüler in 100 Pilot-Schulen in Deutschland

(ots) - Mit der Unterstützung von Olaf Scholz,

Bevollmächtigter der Bundesrepublik Deutschland für die

deutsch-französische kulturelle Zusammenarbeit, erweitert ARTE den

Testlauf seines pädagogischen Online-Angebots "Educ'ARTE" ab Ende

September 2016 auf hundert Pilot-Schulen in Deutschland. Dieses

Angebot wird bereits von rund hundert französischen Schulen in den

Akademien Aix-Marseille, Créteil, Paris, Nancy-Metz und Straßburg

erprobt.



Die teilnehmenden Schulen erhalten über eine Online-Plattform

Zugang zu über 600 ARTE-Sendungen. Die Dokumentationen, Magazine und

Animationsfilme wurden aufgrund ihrer pädagogischen Qualitäten von

Fachleuten ausgewählt und werden in französischer und deutscher

Sprache angeboten.



Das Material ist nach Fächern, Unterrichtsstufen und

Schlüsselwörtern auffindbar und für alle digitalen Endgeräte

(Computer, Tablet und Smartphone) als Streaming oder als Download

verfügbar, sowohl in der Schule als auch zu Hause.



Von Wirtschaftsgeschichte über Wissenschaft bis Kunst - Educ'ARTE

deckt alle Fächer ab und bietet eine Ergänzung zum Erlernen der

französischen Sprache. Zu dem Angebot gehören herausragende

ARTE-Sendungen wie "Die Abenteurer der Modernen Kunst", "Palettes",

"Kapitalismus", "14 - Tagebücher des Ersten Weltkriegs", Magazine wie

"Mit offenen Karten", "Philosophie", "Karambolage" oder auch "ARTE

Journal Junior".



Educ'ARTE ist das erste länderübergreifende pädagogische

VOD-Angebot, das in Frankreich und Deutschland getestet wird. Es

leistet einen wichtigen Beitrag zur besseren Verbreitung kultureller

Inhalte in den Schulen beider Länder und bereichert so die

pädagogische Praxis.



Trailer ansehen: https://www.youtube.com/watch?v=KI91JArWAaA







Pressekontakt:

Claude-Anne SAVIN

Claude.savin(at)arte.tv

Tel: +33 3 88 14 21 45





Dies ist eine Pressemitteilung von

ARTE G.E.I.E.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 19.09.2016 - 12:35

Sprache: Deutsch

News-ID 1401834

Anzahl Zeichen: 2094

Kontakt-Informationen:

Firma: ARTE G.E.I.E.

Stadt: Strasbourg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 33 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung