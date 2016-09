WeltSparen startet erste Kooperation und läuft mit 1,95% in Fidors FinanceBay ein

Kunden von Fidor können mit einem Klick attraktive Tages- und Festgelder bei WeltSparen abschließen

Kooperation: Fidor und WeltSparen

(firmenpresse) - Berlin, 19. September 2016 - Seit heute stehen Kunden der Fidor Bank die Tages- und Festgeldangebote von WeltSparen mit nur einem Klick zur Verfügung. Im Bereich "FinanceBay" der Fidor-Homepage finden Fidor Kunden nun auch WeltSparen. Damit startet die erste von zahlreichen Kooperationen mit Banken, die ihren Kunden das Portfolio von europäischen Tages- und Festgeldern zugänglich machen wollen.



"In Zeiten, in denen die Zinsen nur noch nach unten gehen, bieten wir den Kunden von Fidor europaweit immer noch attraktive Zinsen an. Bereits über 50.000 Sparer haben sich für WeltSparen entschieden, um sich ihre Träume erfüllen zu können", so der Gründer und CEO Dr. Tamaz Georgadze. "Durch die Zusammenarbeit können Fidor Kunden direkt investieren, ohne weitere Antragsformulare für WeltSparen ausfüllen zu müssen. Auch viele andere Banken haben entweder keine eigenen Sparprodukte (so zum Beispiel n26) oder sind deutlich überliquide (so viele Großbanken, Spar- und Volksbanken in Deutschland). Für diese Institute schafft der Zugang zu europäischen Anlageprodukten einen immensen Mehrwert, insbesondere für ihre Kunden, die in dem aktuellen Umfeld rentierliche und sichere Anlagen suchen. Genau das kann WeltSparen mit fast 20 Partnerbanken als marktführendes Zinsportal bieten. Deshalb werden wir weitere Kooperation starten."



Sowohl die Fidor Bank als auch die Raisin GmbH sind vergleichsweise junge Finanzunternehmen, die innerhalb kürzester Zeit mit innovativen und kundenfreundlichen Produkten eine Vielzahl von Kunden überzeugen konnten. Raisin hat bislang über 1,7 Milliarden Euro Einlagen vermittelt. Bereits im April dieses Jahres hat Raisin als erstes europäisches Start-Up die Marke von 1 Milliarde Euro an vermittelten Einlagen überschritten. "Wir freuen uns, dass wir mit dem Start der Zusammenarbeit einen weiteren Meilenstein in diesem Jahr erreicht haben und wir wollen die Partnerschaft mit Fidor künftig intensivieren und ausbauen", erklärt Georgadze.





Die Fidor Bank AG ist eine in Deutschland lizenzierte, internetbasierte Direktbank für Privat- und Geschäftskunden mit Hauptsitz in München. Der Slogan "Banking mit Freunden" verweist auf die wichtige Rolle der Kommunikation der Kunden und Bankmitarbeiter innerhalb der Fidor-Community. Die Community vernetzt die Kunden untereinander mit der Möglichkeit, Geldfragen zu stellen, Spartipps abzugeben, Produkte oder Berater zu bewerten oder neue Produktideen vorzuschlagen. So belohnt die Fidor Bank mit dem so genannten Bonusprogramm jeden Kunden, der die Plattform zum Wissensaustausch nutzt, z. B. für das Bewerten eines Finanzprodukts/Finanzberaters oder das Beantworten einer Frage.



Hintergrundinformation:

Unter der Marke WeltSparen bietet die Raisin GmbH (ehemals SavingGlobal GmbH) seit 2013 eine Online-Zinsplattform für europäische Tages- und Festgelder. Die Partnerbanken sind ausnahmslos lizensierte Kreditinstitute aus vierzehn europäischen Ländern und sind bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als in Deutschland grenzüberschreitend tätige Kreditinstitute registriert. Alle über WeltSparen angebotenen Anlagen unterliegen der jeweiligen nationalen, gesetzlich garantierten Einlagensicherung. Diese ist innerhalb der EU harmonisiert und beträgt 100.000 Euro je Bank und Kunde.









