Woche 41/16

Montag, 10.10.



Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten:



0.05The Killer Inside

Familiengeheimnisse

Deutsche Erstausstrahlung



0.45Spooks - Im Visier des MI5

Der Kurier

(vom 21.11.2011)



1.40heute-show

Nachrichtensatire mit Oliver Welke

(vom 9.10.2016)



2.10James Bond 007 - GoldenEye

(ZDF 22.15 Uhr)



4.15Frag den Lesch

Mythos Kugelblitze

(ZDF 17.7.2016)



4.35Terra X

Faszination Erde - mit Dirk Steffens

Das goldene Dreieck

(vom 4.2.2015)



5.15Angkor Wat - Kambodschas vergessene Stadt

-6.001. Der Aufstieg

(vom 20.6.2015)



("Terra Xpress" entfällt. Die 2. Folge "Angkor Watt - Kambodschas

vergessene Stadt" wurde auf Dienstag, 18.10.2016, 6.00 Uhr

verschoben.)





Dienstag, 11.10.



Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:



6.00Angkor Wat - Kambodschas vergessene Stadt

2. Der Untergang

(vom 20.6.2015)



6.45Lanz kocht

(vom 16.10.2010)



7.50Lafer!Lichter!Lecker!

Gäste: Marlene Charell und Thomas Hermanns

(vom 10.10.2011)



8.30Bares für Rares

Die Trödel-Show mit Horst Lichter

(vom 26.4.2014)



9.15Bares für Rares

Die Trödel-Show mit Horst Lichter

(ZDF 10.10.2016)



10.10Die Rettungsflieger

Schreckliche Ohnmacht

(vom 8.9.2014)



(Weiterer Ablauf ab 10.55 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 42/16

Montag, 17.10.



Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten:



0.05The Killer Inside

Die andere Seite des Spiegels

Deutsche Erstausstrahlung



0.45Spooks - Im Visier des MI5

Sondersendung



1.40heute-show

Nachrichtensatire mit Oliver Welke

(vom 16.10.2016)



2.10James Bond 007 - Der Morgen stirbt nie

(Tomorrow Never Dies)





4.05Terra Xpress

Sensationsfund im Maisfeld

(vom 26.1.2013)



4.35Die Erfindung der Zukunft

1. Hygiene

(vom 17.10.2015)



5.15Terra X

-6.00Schneller als das Auge (2)

Im Reich der Superzeitlupe

(vom 3.3.2012)



(Die Sendung "Koch im Ohr" wurde auf Dienstag, 18.10.2016

verschoben.)





Dienstag, 18.10.



Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:



6.00Koch im Ohr

(ZDF 15.10.2016)



6.45Lanz kocht

(vom 6.7.2009)



7.50Lafer!Lichter!Lecker!

Gäste: Judith Rakers und Volker Lechtenbrink

(vom 11.10.2010)



8.35Bares für Rares

Die Trödel-Show mit Horst Lichter

(vom 7.6.2014)



9.15Bares für Rares

Die Trödel-Show mit Horst Lichter

(ZDF 17.10.2016)



10.10Die Rettungsflieger

Zu weit gegangen

(vom 23.10.2013)



Deutschland 2000



(Weiterer Ablauf ab 10.55 Uhr wie vorgesehen.)



Woche 43/16

Montag, 24.10.



Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten:



0.05The Killer Inside

Reise durch die Zeit

Deutsche Erstausstrahlung



0.45Spooks - Im Visier des MI5

Jalta

(vom 5.12.2011)



1.40heute-show

Nachrichtensatire mit Oliver Welke

(vom 23.10.2016)



2.10James Bond 007 - Die Welt ist nicht genug

(The World Is Not Enough)

(ZDF 22.15 Uhr)



4.15Die glorreichen 10

Die schlechtesten Deals der Geschichte

(vom 21.5.2016)



5.00Terra X

Unter Grizzlys

Das Abenteuer beginnt

(vom 8.6.2013)



5.45Terra X

-6.25Unter Grizzlys

Drama in der Wildnis

(vom 15.6.2013)



(Die Sendung "Frag den Lesch" entfällt.)







